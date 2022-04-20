Зеленський запропонував обміняти російських військових на українців із Маріуполя (відео)

Під час спілкування із журналістами президент України заявив, що на заводі "Азовсталь" перебуває майже тисяча цивільних осіб, яких необхідно звільнити з блокованого міста.

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Президент України Володимир Зеленський запропонував російській стороні здійснити обмін полоненими на спеціальних умовах. Про це глава держави заявив під час брифінгу після зустрічі із головою Євросоюзу Шарлем Мішелем.

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Зеленський зазначив, що ситуація в блокованому Маріуполі погіршується, оскільки серед військових і мирного населення наразі перебувають сотні поранених. За словами президента України, військові у Маріуполі, захищаючи громадянське населення, ризикують власним життям.

"Саме за спинами наших хлопців, які зараз захищають Маріуполь, знаходяться майже 1 000 цивільних осіб. Як жінок, так і дітей. Тут хочеться сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо і військовим, і мирним жителям у Маріуполі, але я не можу цього сказати", — зазначив Володимир Зеленський.

Він також розповів, що керівництво України постійно перебуває в контакті з російською стороною щодо організації гуманітарних коридорів.

"Деякі з цих коридорів працюють. Завдяки ним було вивезено кілька десятків тисяч людей. Із жалем змушений констатувати, що кілька тисяч людей повірили російським окупантам і поїхали у бік окупованої частини нашої держави, а також у бік Російської Федерації. І ми не знаємо долю цих тисяч мирних людей", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що не знає, коли Україна зможе розблокувати Маріуполь.

"Усі наші хлопці там хочуть перемоги, вони не хочуть здаватися ворогові. Це їхнє внутрішнє відчуття. Для того, щоб розблокувати Маріуполь є два шляхи. Перший — серйозна збройна допомога, на яку розраховуємо і ми, і вони. І спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки в нас цієї техніки недостатньо. Другий шлях — дипломатичний, але на нього поки не погоджується Російська Федерація. Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських військових, яких вони залишили тут. І трупи залишили розкиданими, і поранених людей вони залишали. Ми готові на будь-який формат обміну", — сказав президент України.

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Володимир Зеленський наголосив, що готовий до будь-яких переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, але зазначив, що російська сторона не готова до мирного врегулювання війни.

Раніше Президент України зазначив, що наша країна може боротися із Росією протягом 10 років. Зеленський додав, що шанси на успішні переговори з Москвою зменшуються з кожним днем.