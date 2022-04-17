Ми можемо боротися з Російською Федерацією і 10 років, — Зеленський

Український президент заявив, що шанси на успішні переговори з Москвою зменшуються з кожним днем.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що шанси на успішні переговори з Росією зменшуються щодня, і якщо буде потрібно, Україна може "боротися з Російською Федерацією і десять років". Про це повідомляє УНІАН із посиланням на телеканал CNN.

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"Шанси зменшуються щодня. Подумайте про Бучу, Волноваху, Бородянку, Маріуполь. Настає час, коли ніхто не хоче говорити. Наше суспільство не хоче, щоб ми продовжували переговори", — сказав президент.

При цьому Зеленський додав, що необхідно робити все можливе, щоб війна не була нескінченною, адже що довше вона продовжується, то більше втрачають українці. Якщо можливість розмовляти з Росією є, то Україна говоритиме, але не на підставі російського ультиматуму.

Також президент наголосив, що Київ не відмовлятиметься від Донбасу, щоб покласти край війні з Росією. Битва за східну Україну вплине на подальший перебіг війни.

"Тому для нас дуже важливо не пропустити їх, стояти на своєму, бо ця битва... вона може вплинути на перебіг усієї війни", — сказав Зеленський.

Як писав раніше Фокус, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська поки що не починають битву за Донбас з кількох причин: панічні настрої, неузгодженість дій та несприятливі погодні умови. При цьому Кириленко додав, що російські військові перегрупувалися та готові до масованих атак.