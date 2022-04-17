Ми можемо боротися з Російською Федерацією і 10 років, — Зеленський
Український президент заявив, що шанси на успішні переговори з Москвою зменшуються з кожним днем.
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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що шанси на успішні переговори з Росією зменшуються щодня, і якщо буде потрібно, Україна може "боротися з Російською Федерацією і десять років". Про це повідомляє УНІАН із посиланням на телеканал CNN.
"Шанси зменшуються щодня. Подумайте про Бучу, Волноваху, Бородянку, Маріуполь. Настає час, коли ніхто не хоче говорити. Наше суспільство не хоче, щоб ми продовжували переговори", — сказав президент.
При цьому Зеленський додав, що необхідно робити все можливе, щоб війна не була нескінченною, адже що довше вона продовжується, то більше втрачають українці. Якщо можливість розмовляти з Росією є, то Україна говоритиме, але не на підставі російського ультиматуму.
Також президент наголосив, що Київ не відмовлятиметься від Донбасу, щоб покласти край війні з Росією. Битва за східну Україну вплине на подальший перебіг війни.
"Тому для нас дуже важливо не пропустити їх, стояти на своєму, бо ця битва... вона може вплинути на перебіг усієї війни", — сказав Зеленський.
Як писав раніше Фокус, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська поки що не починають битву за Донбас з кількох причин: панічні настрої, неузгодженість дій та несприятливі погодні умови. При цьому Кириленко додав, що російські військові перегрупувалися та готові до масованих атак.