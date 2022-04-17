Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет, — Зеленский

Украинский президент заявил, что шансы на успешные переговоры с Москвой уменьшаются с каждым днем.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что шансы на успешные переговоры с Россией уменьшаются с каждым днем, и если потребуется, Украина может "сражаться с Российской Федерацией и десять лет". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал CNN.

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"Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", — сказал президент.

При этом Зеленский добавил, что необходимо делать все возможное, чтобы война не была бесконечной, ведь чем дольше она продолжается, тем больше теряют украинцы. Если возможность разговаривать с Россией есть, то Украина будет говорить, но только не на основании российского ультиматума.

Также президент подчеркнул, что Киев не будет отказываться от Донбасса, чтобы положить конец войне с Россией. Битва за восточную Украину повлияет на дальнейший ход войны.

"Поэтому для нас очень важно не пропустить их, стоять на своем, потому что эта битва… она может повлиять на ход всей войны", — сказал Зеленский.

Как писал ранее Фокус, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские войска пока не начинают битву за Донбасс по нескольким причинам: панические настроения, несогласованность действий и неблагоприятные погодные условия. При этом Кириленко добавил, что российские военные перегруппировались и готовы к массированным атакам.