ЗС РФ не починають "битву за Донбас" через панічні настрої, — голова ОВА

За словами Павла Кириленка, навіть регулярні озброєння сил РФ розуміють, що їхні плани щодо захоплення України не вдалися.

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська продовжують збирати сили. Вони вже перегруповані та готові до одночасно масованих атак із застосуванням усіх своїх підрозділів. Проте битва за Донбас ще не почалася через кілька факторів. За його словами, російську армію зараз стримує відверто панічний настрій, неузгодженість дій і несприятливі погодні умови. Про це чиновник розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Настрій і бойовий дух навіть регулярних збройних сил РФ далеко не на належному рівні. Вони спілкуються між собою і розуміють, як закінчився їхній "бліцкриг" із планами захопити столицю за кілька днів, і які насправді у них втрати — вони дуже значні, навіть для такої великої армії, як в РФ", — сказав він.

Чиновник розповів, що населені пункти, які не контролюють ЗСУ, вже важко назвати. За його словами, вони фактично стерті з лиця землі. Він додав, що понад половину Донецької області контролюють ворожі війська.

Павло Кириленко повідомив, що після повномасштабного вторгнення Росії з Донецької області багато людей поїхало, зараз там залишилося 450 тисяч людей. До цього у регіоні проживало приблизно 1,8 млн жителів.

Нагадаємо, 13 квітня ЗМІ писали, що російське командування хоче зібрати сили для битви за Донбас, щоб вони були більшими в 5 разів, ніж в української армії. Джерела журналістів розповіли, що навіть таке співвідношення не дасть Росії виграти у битві.

Раніше, 10 квітня, голова Луганської ОВА розповів, як почнеться битва за Донбас. За його словами, це почнеться о 3-4 ранку, а противник задіяє всі свої вогневі ресурси. Очікується обстріл із важких мінометів, артилерії та авіації.