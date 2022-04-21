Заявление Путина означает, что россияне не могут взять "Азовсталь" - Арестович (видео)

Советник главы Офиса президента уверен, что отказ российского руководства от штурма позиций украинских сил в Мариуполе может быть связан с тем, что россияне пытаются выполнить свое главное задание: выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Утром 21 апреля президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу публично заявили о том, что Мариуполь взят, при этом принято решение не штурмовать "Азовсталь", чтобы избежать масштабных потерь среди российских войск, сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Это означает следующее. Они не могу взять "Азовсталь", они понесли там большие потери. Наши защитники продолжают ее удерживать", — сказал он.

По словам Арестовича, отказ от штурма может быть связан с тем, что россияне перекинули часть своих войск севернее для усиления группировки, которая пытается выполнить главное политическое задание — выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей.

"Сразу скажу, им не удастся это сделать. Россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны, — сказал советник. — Скорее всего, нас ожидает позиционная война и попытки Российской Федерации объявлять перемирия, вести переговоры, создаваь гуманитарные коридоры и накапливать силы для следующей фазы. Но есть ли у них эти силы? Эти силы — срочники, которых начали призывать в армию с 1 апреля. Им понадобится два, а, может, и три месяца, чтобы их минимально подготовить, снять с хранения запасы оружия и военной техники — ее качество мы видим, и что-то попробовать сделать снова".

Алексей Арестович отметил при этом, что за это время Россия ощутит всю мощь экономических санкций, а силы обороны Украины получат от Запада оружие.

"И мы еще посмотрим, кто кого доломает. Я думаю, что это будем мы", — сказал он.

Напомним, как сообщал Фокус, утром 21 апреля Шойгу доложил Путину о том, что россияне полностью контролируют Мариуполь.

"На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, "народной милиции ДНР", а территория завода "Азовсталь" с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована, — заверил Шойгу. — Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали".

Однако Путин, заслушав доклад министра обороны, распорядился остановить штурм "Азовстали", заявив, что нужно позаботиться о сохранении жизни солдат ВС России. Российский президент также приказал Шойгу заблокировать промзону в прифронтовом городе, чтобы "ни одна муха там не пролетела".