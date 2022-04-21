Заявление Путина означает, что россияне не могут взять "Азовсталь" - Арестович (видео)
Советник главы Офиса президента уверен, что отказ российского руководства от штурма позиций украинских сил в Мариуполе может быть связан с тем, что россияне пытаются выполнить свое главное задание: выйти на границы Луганской и Донецкой областей.
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Утром 21 апреля президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу публично заявили о том, что Мариуполь взят, при этом принято решение не штурмовать "Азовсталь", чтобы избежать масштабных потерь среди российских войск, сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Это означает следующее. Они не могу взять "Азовсталь", они понесли там большие потери. Наши защитники продолжают ее удерживать", — сказал он.
По словам Арестовича, отказ от штурма может быть связан с тем, что россияне перекинули часть своих войск севернее для усиления группировки, которая пытается выполнить главное политическое задание — выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей.
"Сразу скажу, им не удастся это сделать. Россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны, — сказал советник. — Скорее всего, нас ожидает позиционная война и попытки Российской Федерации объявлять перемирия, вести переговоры, создаваь гуманитарные коридоры и накапливать силы для следующей фазы. Но есть ли у них эти силы? Эти силы — срочники, которых начали призывать в армию с 1 апреля. Им понадобится два, а, может, и три месяца, чтобы их минимально подготовить, снять с хранения запасы оружия и военной техники — ее качество мы видим, и что-то попробовать сделать снова".
Алексей Арестович отметил при этом, что за это время Россия ощутит всю мощь экономических санкций, а силы обороны Украины получат от Запада оружие.
"И мы еще посмотрим, кто кого доломает. Я думаю, что это будем мы", — сказал он.
Напомним, как сообщал Фокус, утром 21 апреля Шойгу доложил Путину о том, что россияне полностью контролируют Мариуполь.
"На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, "народной милиции ДНР", а территория завода "Азовсталь" с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована, — заверил Шойгу. — Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали".
Однако Путин, заслушав доклад министра обороны, распорядился остановить штурм "Азовстали", заявив, что нужно позаботиться о сохранении жизни солдат ВС России. Российский президент также приказал Шойгу заблокировать промзону в прифронтовом городе, чтобы "ни одна муха там не пролетела".