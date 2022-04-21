Путін скасував штурм "Азовсталі" в Маріуполі: що це означає

На думку військового аналітика Фокусу Ігаля Левіна, скасувати штурм ЗС РФ довелося через астрономічні втрати особового складу та відсутність протибункерних бомб.

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Президент Росії Володимир Путін провів нараду із головою Міноборони Сергієм Шойгу. Лідер РФ наказав скасувати штурм заводу "Азовсталь". Про це повідомляє сайт Кремля.

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Глава Міноборони РФ заявив про "звільнення" Маріуполя силами ЗС РФ та проросійськими бойовиками. Нині на території заводу перебуває понад 2000 українських військових, а 1478 нібито вже здалися. До оточення приазовського міста там було 8100 військових разом із "іноземними найманцями".

"Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", — заявив Путін, наказуючи скасувати штурм заводу.

Що означає скасування штурму "Азовсталі"?

Як наголошує військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін, поки в захисників є боєкомплект, вода та їжа (у довгостроковій перспективі), "Азовсталь" може триматися вічно. В росіян немає протибункерних бомб як у США, а авіаційні ФАБи руйнують лише наземні будівлі, не завдаючи шкоди катакомбам під заводом. На думку Ігаля Левіна, рішення продиктоване тим, що у ЗС РФ немає людей через астрономічні втрати. Також є гостра криза з живою силою.

Захисники Маріуполя, на думку аналітика, триматимуться до деблокади, доки не закінчаться запаси або до політичного розв'язання питання. Наприклад, виведення військових у третю країну.

Як заявила віцепрем'єр Ірина Верещук, Україна вимагає від Росії відкриття гуманітарного коридору з комбінату "Азовсталь".

"Там зараз перебуває близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх потрібно витягнути з "Азовсталі" сьогодні!" — наголосила Верещук.

Вона також додала, що світові лідери мають сфокусувати зусилля на "Азовсталі".

Тим часом полк "Азов" відрапортував, що попри вкрай складну ситуацію, минулої доби вони знищили три танки, два БМП і БТР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти російських військових на українців із Маріуполя.

20 квітня полк "Азов" разом із морпіхами змогли допомогти 500 бійцям прикордонникам та поліцейським.