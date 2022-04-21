Путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе: что это означает

По мнению военного аналитика Фокуса Игаля Левина, отменить штурм ВС РФ пришлось из-за астрономических потерь личного состава и отсутствия противобункерных бомб.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Лидер РФ приказал отменить штурм завода "Азовсталь". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Глава Минобороны РФ заявил об "освобождении" Мариуполя силами ВС РФ и пророссийскими боевиками. Ныне на территории завода находится свыше 2000 украинских военных, а 1478 якобы уже сдались. До окружения приазовского города там было 8100 военных вместе с "иностранными наемниками".

"Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела", — заявил Путин, приказывая отменить штурм завода.

Что означает отмена штурма "Азовстали"?

Как подчеркивает военный аналитик Фокуса Игаль Левин, пока у защитников есть боекомплект, вода и еда (в долгосрочной перспективе), "Азовсталь" может держаться вечно. У россиян нет противобункерных бомб как у США, а авиационные ФАБы разрушают лишь наземные постройки, не нанося вреда катакомбам под заводом. По мнению Игаля Левина, решение продиктовано тем, что у ВС РФ нет людей в следствии астрономических потерь. Также присутствует острый кризис с живой силой.

Защитники Мариуполя, по мнению аналитика, будут держаться до деблокады, пока не кончатся припасы или до политического решения вопроса. Например, вывода военных в третью страну.

Как заявила вице-премьер Ирина Верещук, от России Украина требует открытия гуманитарного коридора из комбината "Азовсталь".

"Там сейчас находится около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня!" — подчеркнула Верещук.

Она также добавила, что мировые лидеры должны сфокусировать усилия на "Азовстали".

Между тем полк "Азов" отрапортовал, что несмотря на крайне сложную ситуацию, за минувшие сутки они уничтожили три танка, два БМП и БТР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять российских военных на украинцев из Мариуполя.

20 апреля полк "Азов" вместе с морпехами смогли помочь 500 бойцам пограничникам и полицейским.