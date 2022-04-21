Несмотря на заявления Путина: войска РФ продолжают штурм "Азовстали" в Мариуполе

Президент РФ приказал остановить попытки захватить завод, однако противник продолжает бомбардировки его территории, где находятся украинские военные и мирные жители.

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Несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он распорядился прекратить штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, наступление российских войск на этот объект, где остаются украинские военные и мирные жители, продолжается. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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По словам автора публикации, противник продолжает обстреливать "Азовсталь" при помощи артиллерии и авиации, а российская пехота все еще пытается штурмовать украинские позиции со всех сторон.

"Российские подразделения продвигаются в сплошных развалинах, бои идут уже на территории "Азовстали". Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать оттуда уже некуда", — написал Бутусов.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что в эти минуты происходит бомбардировка и обстрел территории завода. Бои проходят, по его словам, и в районе трамвайного депо, которое находится на большом расстоянии от "Азовстали".

"Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы Путина над Мариуполем". Я уверен — захватчики не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри "Азовстали". Ни наших Защитников. Ни гражданских", — заявил Андрющенко.

По словам советника главы города, только внешнее вмешательство в ситуацию и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров может обеспечить реальное спасение всех военных и мирных жителей, находящихся в Мариуполе.

Напомним, в четверг, 21 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу, в ходе которого лидер РФ приказал отменить штурм завода "Азовсталь", мотивируя это тем, что нужно сохранить жизни российских солдат.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга заявил, что приказ Путина свидетельствует, что российские войска не могут взять "Азовсталь".