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Воєнний фокус Російсько-українська війна

На кордоні з Україною та Польщею зосереджено 7 БТГ білоруської армії, — розвідка

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розвідка про все Білорусі

За даними української розвідки, білоруські військові активно проводять бойову підготовку із залученням авіації та засобів ППО.

Білорусь зосередила 7 батально-тактичних груп на кордоні з Україною та Польщею. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, розвідка має всю інформацію про заходи в Білорусі. Після виведення військ РФ з півночі України, на території Білорусі активізувалася оперативна та бойова підготовка білоруської армії.

Нині поблизу кордонів України та Білорусі зосереджено близько 7 БТГ. Вони активно займаються на полігонах, а також залучають до навчань ППО та авіацію.

"Однак це не фактор, що дає змогу утримувати дисципліну у ЗС РБ: там масово пишуть рапорти на звільнення, ніхто не хоче воювати проти України", — заявив Скібіцький.

Також він додав, що Росія розпочала вербування на території Африки. Раніше про вербування солдатів в Ефіопії писав Reuters. Ефіопам обіцяють 2000 доларів зарплати та подальше працевлаштування в Росії.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія планувала військове вторгнення в Білорусі у 2020 році. Привід — уникнення втягування РФ у масштабну війну з НАТО.

18 квітня в Білорусі пригрозили Польщі, Литві та Латвії військовим конфліктом. Нібито в країнах нарощують озброєння для війни.