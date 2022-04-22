На границе с Украиной и Польшей сосредоточено 7 БТГ белорусской армии, — разведка

По данным украинской разведки, белорусские военные активно проводят боевую подготовку с привлечением авиации и средств ПВО.

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Беларусь сосредоточила 7 батальнно-тактических групп на границе с Украиной и Польшей. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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По его словам разведка имеет всю информацию о мероприятиях в Беларуси. После вывода войск РФ с севера Украины, на территории Беларуси активизировалась оперативная и боевая подготовка белорусской армии.

Ныне вблизи границ Украины и Беларуси сосредоточено около 7 БТГ. Они активно занимаются на полигонах, а также привлекают к учениям ПВО и авиацию.

"Однако это не фактор, что позволяет удерживать дисциплину в ВС РБ: там массово пишут рапорты на увольнение, никто не хочет воевать против Украины", — заявил Скибицкий.

Также он добавил, что Россия начала вербовку на территории Африки. Ранее о вербовке солдат в Эфиопии писал Reuters. Эфиопам обещают 2000 долларов зарплаты и дальнейшее трудоустройство в России.

Напомним, по данным разведки, Россия планировала военное вторжение в Беларуси в 2020 году. Предлог — избегание втягивания РФ в масштабную войну с НАТО.

18 апреля в Беларуси пригрозили Польше, Литве и Латвии военным конфликтом. Якобы в странах наращивают вооружения для развязывания войны.