Россия планировала военное вторжение в Беларусь, — ГУР МО (фото)

Украинская разведка считает, что оккупация Беларуси должна была проводиться под предлогом попытки избежать втягивания РФ в региональную или масштабную войну с НАТО.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Во вторник, 19 апреля, пресс-служба Главного управления разведки Украины заявила, что документы, полученные военной разведкой, указывают на подготовку 1 танковой армии РФ к вторжению и захвату территории соседней Беларуси. Об этом сообщает ГУР в своем Telegram-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Отмечается, что после фальсификаций на выборах белорусского президента в 2020 году, в РФ разработали план вторжения и подавления общественных протестов в соседней стране.

[ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО [ + – ] Документы, опубликованные ГУР МО

Оккупация Беларуси должна была пройти под предлогом того, что с помощью ввода войск Кремлевское руководство пытается избежать втягивания РФ в "в европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами НАТО".

В качестве доказательства того, что Кремль планировал военную агрессию в отношении Беларуси, которая считается союзным с РФ государством, служит "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".

Ранее Фокус сообщал, что власти Беларуси угрожают Литве, Польше и Латвии "большими разрушениями". Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что Польша, Литва и Латвия, возможно, готовятся развязать войну на территории республики.