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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия планировала военное вторжение в Беларусь, — ГУР МО (фото)

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Российский и белорусский солдат. вс рф,
Фото: РИА | Российский и белорусский солдат.

Украинская разведка считает, что оккупация Беларуси должна была проводиться под предлогом попытки избежать втягивания РФ в региональную или масштабную войну с НАТО.

Во вторник, 19 апреля, пресс-служба Главного управления разведки Украины заявила, что документы, полученные военной разведкой, указывают на подготовку 1 танковой армии РФ к вторжению и захвату территории соседней Беларуси. Об этом сообщает ГУР в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после фальсификаций на выборах белорусского президента в 2020 году, в РФ разработали план вторжения и подавления общественных протестов в соседней стране.

ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
Документы, опубликованные ГУР МО
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси
ГУР МО, оккупация Беларуси, российские войска в беларуси

Оккупация Беларуси должна была пройти под предлогом того, что с помощью ввода войск Кремлевское руководство пытается избежать втягивания РФ в "в европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами НАТО".

В качестве доказательства того, что Кремль планировал военную агрессию в отношении Беларуси, которая считается союзным с РФ государством, служит "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".

Ранее Фокус сообщал, что власти Беларуси угрожают Литве, Польше и Латвии "большими разрушениями". Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что Польша, Литва и Латвия, возможно, готовятся развязать войну на территории республики.