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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія планувала воєнне вторгнення у Білорусь, — ГУР МО (фото)

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Російський та білоруський солдат. вс рф,
Фото: РІА | Російський та білоруський солдат

Українська розвідка вважає, що окупація Білорусі мала проводитися під приводом спроби уникнути втягування РФ у регіональну чи масштабну війну з НАТО.

У вівторок, 19 квітня, пресслужба Головного управління розвідки України заявила, що документи, отримані військовою розвідкою, вказують на підготовку 1 танкової армії РФ до вторгнення та захоплення території сусідньої Білорусі. Про це повідомляє ГУР у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що після фальсифікацій на виборах білоруського президента у 2020 році в РФ розробили план вторгнення і придушення громадських протестів у сусідній країні.

Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО
Документи, опубліковані ГУР МО

Окупація Білорусі повинна була пройти під приводом того, що за допомогою введення військ Кремлівське керівництво намагається уникнути втягування РФ у "європейському континентальному районі в регіональну чи широкомасштабну війну з країнами НАТО".

Як доказ того, що Кремль планував військову агресію щодо Білорусі, яка вважається союзною з РФ державою, слугує "Легенда до плану на перегрупування з'єднань і військових частин 1 танкової армії в район виконання завдання".

Раніше Фокус повідомляв, що влада Білорусі загрожує Литві, Польщі та Латвії "великими руйнуваннями". Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що Польща, Литва та Латвія, можливо, готуються розв'язати війну на території республіки.