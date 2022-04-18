"Будут взрывы и разрушения": в Беларуси начали угрожать Литве, Польше и Латвие

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович утверждает, что Польша, Литва и Латвия якобы могут готовиться к тому, чтобы развязать войну на белорусской территории.

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Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович пригрозил Польше, Литве и Латвии "ответом на агрессию". По его словам, в этих странах увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура, потому что они якобы могут готовиться развязать войну в Беларуси. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1".

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Белорусский чиновник заявил, что в случае нападение на страну, военные действия будут проходить на территории тех государств, которые "развяжут агрессию против Беларуси". Поэтому на территории Польши, Литвы и Латвии "тоже будут разрушения, гибель, взрывы".

"Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", — сказал Вольфович.

Напомним, 12 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы РФ запоздала с вторжением в Украину, то по ее территории был бы нанесен удар. Он также обвинил США в том, что они якобы подталкивают Польшу и Прибалтику к противостоянию с Беларусью.

Ранее, 24 марта Лукашенко резко отреагировал на предложение Польши ввести миротворцев западных стран в Украину. Он заявил, что такие действия "очумевших поляков" приведут к 3 мировой войне.