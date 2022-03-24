"Очумевшие поляки": Лукашенко резко отреагировал на введение польских миротворцев в Украину

По мнению белорусского президента, введение в Украину польского контингента миротворцев чревато Третьей мировой войной.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предложение Польши направить в Украину миротворческий контингент западных стран. По его словам, эти шаги приведут к началу Третьей мировой войны. Об этом сообщает белорусское агентство "БелТА".

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Лукашенко обратил внимание, что ситуация в регионе остается очень напряженной, а попытки польской стороны рассмотреть вопрос о введении миротворцев на территорию Украины ее усугубляют и чреваты глобальной войной.

"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч сто и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" — эмоционально заявил белорусский президент.

По его словам, если Беларусь останется в стороне, то ее впоследствии "растопчут сапогом", причем настолько быстро, что белорусы "не успеют пискнуть". Лукашенко считает, чтобы этого не произошло необходимо за свою страну "цепляться зубами и держаться".

Ранее сообщалось, согласно данным украинских силовиков, 5 тысяч белорусских солдат могут в любой момент вторгнуться на Западную Украину. По словам генерал-майора СБУ Виктора Ягуна, вероятность этого вторжения довольно высока.

15 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные перехватили и уничтожили над рекой Припять ракету "Точка-У", тем самым предотвратив удар по территории Беларуси. По его словам, эти удары провоцируют втягивание Беларуси в военные действия на территории Украины.