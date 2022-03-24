"Очумілі поляки": Лукашенко різко відреагував на введення польських миротворців в Україну

На думку білоруського президента, введення в Україну польського контингенту миротворців загрожує Третьою світовою війною.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував пропозицію Польщі відправити в Україну миротворчий контингент західних країн. За його словами, ці кроки призведуть до початку Третьої світової війни. Про це повідомляє білоруське агентство "БЕЛТА".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Лукашенко звернув увагу, що ситуація в регіоні залишається дуже напруженою, а спроби польської сторони розглянути питання про введення миротворців на територію України її посилюють і загрожують глобальною війною.

"Ви ж бачите, очманілі ці поляки, вони вже пропонують: давайте створимо миротворчі сили тисяч сто і введемо через Львів на Україну. Ви розумієте, що це Третя світова війна. І ви що, думаєте, ми осторонь залишимося біленькими й пухнастими?" — емоційно заявив білоруський президент.

За його словами, якщо Білорусь залишиться осторонь, то її згодом "розтопчуть чоботом", причому настільки швидко, що білоруси "не встигнуть пискнути". Лукашенко вважає, щоб цього не сталося, необхідно за свою країну "чіпатися зубами й триматися".

Раніше повідомляли, за даними українських силовиків, 5 тисяч білоруських солдатів можуть будь-якої миті вдертися на Західну Україну. За словами генерал-майора СБУ Віктора Ягуна, ймовірність цього вторгнення є досить високою.

15 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські та російські військові перехопили та знищили над річкою Прип'ять ракету "Точка-У", тим самим запобігши удару по території Білорусі. За його словами, ці удари провокують втягування Білорусі у воєнні дії на території України.