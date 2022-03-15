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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою "Точка-У"

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Фото: president.gov.by | Ракету, за словами Лукашенка, випустили вночі два дні тому

Ракету перехопили та знищили над річкою Прип'ять, заявив президент Білорусі. Він попередив, що одним снарядом країну розбомбити не вдасться.

Білоруські та російські військові відбили удар по території Білорусі ракетою "Точка-У", її перехопили та знищили над річкою Прип'ять. Про це сказав на зустрічі з керівним та оперативним складом органів держбезпеки президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Я вас попереджав, що нас штовхатимуть у цю операцію, у цю війну (в Україні). Нас намагатимуться туди втягнути", – повідомив він.

Ракету "Точка-У", за словами Лукашенка, випустили вночі два дні тому.

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Лукашенко сказав, що однією ракетою Білорусь не розбомбити

"Ми успішно з росіянами перехопили (ракету) і знищили над Прип'яттю. Десь там біля річки валяється. Кому цікаво, хто ближче, сходіть, подивіться. Це не закрито. Це не фейк — те, що я вам говорю. Просто ми про це не говорили. Нам треба було розібратися, що там відбувається", — зазначив він.

Лукашенко додав, що "одною ракетою розбомбити Білорусь не вдасться".

"Ця ракета просто не долетить до нас. Але навіщо це робиться? Для того, щоб нас зачепити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Що відчують всі. Поки терпимо", — пригрозив він.

"Нас в Україну не кличуть"

Лукашенко також заявив, що Білорусь не збирається відправляти військових до України, щоб підтримати Росію. За його словами, у білоруському вторгненні в Україну наразі немає жодної потреби.

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Білорусь відправляла війська до кордону з Україною

"Що ми можемо там Росії додати? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми щось можемо Росії з точки зору озброєнь додати? Та ні... Нам там робити нічого. І нас туди не звуть", — зауважив він.

Завдання Білорусі у цій війні – запобігти нападу на війська агресора з тилу, повідомив він.

Нагадаємо, що 12 березня в Білорусі відправили війська до кордону з Україною. Це було зроблено, за словами командування країни, для недопущення влучення "націоналістичних збройних формувань", зброї та боєприпасів.

Раніше Лукашенко виправдав вторгнення окупантів в Україну, оскільки Збройні сили України нібито "готували напад" на Білорусь.