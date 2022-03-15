Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою "Точка-У"

Ракету перехопили та знищили над річкою Прип'ять, заявив президент Білорусі. Він попередив, що одним снарядом країну розбомбити не вдасться.

Білоруські та російські військові відбили удар по території Білорусі ракетою "Точка-У", її перехопили та знищили над річкою Прип'ять. Про це сказав на зустрічі з керівним та оперативним складом органів держбезпеки президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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"Я вас попереджав, що нас штовхатимуть у цю операцію, у цю війну (в Україні). Нас намагатимуться туди втягнути", – повідомив він.

Ракету "Точка-У", за словами Лукашенка, випустили вночі два дні тому.

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"Ми успішно з росіянами перехопили (ракету) і знищили над Прип'яттю. Десь там біля річки валяється. Кому цікаво, хто ближче, сходіть, подивіться. Це не закрито. Це не фейк — те, що я вам говорю. Просто ми про це не говорили. Нам треба було розібратися, що там відбувається", — зазначив він.

Лукашенко додав, що "одною ракетою розбомбити Білорусь не вдасться".

"Ця ракета просто не долетить до нас. Але навіщо це робиться? Для того, щоб нас зачепити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Що відчують всі. Поки терпимо", — пригрозив він.

"Нас в Україну не кличуть"

Лукашенко також заявив, що Білорусь не збирається відправляти військових до України, щоб підтримати Росію. За його словами, у білоруському вторгненні в Україну наразі немає жодної потреби.

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"Що ми можемо там Росії додати? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми щось можемо Росії з точки зору озброєнь додати? Та ні... Нам там робити нічого. І нас туди не звуть", — зауважив він.

Завдання Білорусі у цій війні – запобігти нападу на війська агресора з тилу, повідомив він.

Нагадаємо, що 12 березня в Білорусі відправили війська до кордону з Україною. Це було зроблено, за словами командування країни, для недопущення влучення "націоналістичних збройних формувань", зброї та боєприпасів.

Раніше Лукашенко виправдав вторгнення окупантів в Україну, оскільки Збройні сили України нібито "готували напад" на Білорусь.