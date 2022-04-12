"Психологическая операция англичан": Лукашенко и Путин обсудили трагедию в Буче (видео)

Во время выступления Лукашенко заявил, что если кому-то нужны "адреса, пароли, явки" — их якобы может предоставить ФСБ России.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным войну в Украине, в том числе трагедию в Буче. Он назвал произошедшие события "психологической операцией англичан". Такое заявление лидер Беларуси сделал в ходе брифинга после 3-х часовых переговоров с президентом РФ.

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"Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, адреса автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу и как это делали, то ФСБ России может предоставить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь", — сказал он.

Кроме того, Лукашенко утверждает, что если бы РФ запоздала с вторжением в Украину, то по российской территории был бы нанесен удар.

"Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям. Что это возможно, мы сегодня в этом четко убедились", — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко также обвинил США в том, что они якобы подталкивают Польшу и Прибалтику к противостоянию с Беларусью. Он добавил, что у Беларуси с Россией общая армия, поэтому страна также участвует в войне против Украины, а ее функции — "чтобы никто не стрелял в спину русскому человеку".

Напомним, 3 апреля, после освобождения города Буча от российской армии, обнаружились массовые убийства мирных жителей. В городе нашли братскую могилу, в которой были похоронены около 300 человек. Кроме того, на улицах города были разбросаны тела умерших.

4 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг обвинения убийств украинцев. По его словам, Кремль не может доверять материалам из Бучи, поскольку в них "выявлены признаки фейков и видеоподлогов".

5 апреля украинские разведчики рассказали, что Россия вновь забросит в Украину всех причастных военных к резне в Буче. Цель быстрого возвращения в строй российских солдат — "быстрая утилизация ненужных свидетелей".