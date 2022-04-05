РФ вновь забросит в Украину военных, причастных к резне в Буче, - разведка

Цель быстрого возвращения, по данным ГУР Минобороны, 64-й бригады в строй — "быстрая утилизация ненужных свидетелей".

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Российское командование не будет проводить ротацию личного состава 64-й мотострелковой бригады, которые совершали массовые убийства в Буче. Поэтому их вернут на территорию Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Согласно данным разведки, 64-ю бригаду сейчас вывели в Беларусь. Ныне они находятся в Мозыре. Ожидается их отправка в Белгород до 6 апреля. Там они будут иметь 12 выходных, после чего военных, ориентировочно, перебросят на харьковское направление. В разведке отмечают, что обычно подразделения ВС РФ имеют больше времени на восстановление и отдых.

Исходя из этого ожидается, что 64-й бригаду ждут "спецзадачи". Первой задачей будет запугивание жителей украинских населенных пунктов. Поэтому в разведке не исключают повторения военных преступлений как в Буче, но уже в других городах.

Цель быстрого возвращения бригады в строй — "быстрая утилизация ненужных свидетелей". Военных преступников перебросят в такие участки фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы они не смогли свидетельствовать на суде.

Разведчики отмечают, что личный состав подразделения из-за резонанса в Буче массово сопротивляется возвращению в Украину. Однако командование РФ игнорирует рапорты на увольнения, а также угрожают трибуналом.

Напомним, спутниковые снимки показали, что тела погибших людей на улицах Бучи пролежали несколько недель.

3 апреля, после того как украинские военные зашли в Бучу, выяснилось, что российская армия массово убивала мирных жителей. Мэр города Анатолий Федорук рассказал, что в городе обнаружили братскую могилу, где были похоронены около 300 людей. Многие из убитых были со связанными руками.

В Миноброны РФ заявляют, что вся информация об убийстве людей — провокация.