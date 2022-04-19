Битва за Донбас не розпочалася, РФ готує масштабніший наступ, – американські експерти

Маневри російської армії на сході України — це підготовка до більших бойових дій, кажуть західні аналітики. Обстріл Харкова, на їхню думку, посилився з метою сковування зусиль ЗСУ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Деякі військові експерти США сумніваються в початку наступу російської армії на Донбасі. Про це пише американська газета The New York Times.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Дії ворога в регіоні експерти вважають підготовкою до значно більшого наступу. Росія 18 квітня дійсно перекидала війська і техніку на Донбас, але наземні маневри були набагато меншими від очікуваного наступу, кажуть фахівці.

Росія має великі військові ресурси, попри важкі втрати особового складу, військової техніки та очевидні слабкості в логістиці, зазначають експерти.

Фото: Новая газета

Речник Пентагону Джон Кірбі каже, що зараз росіяни готують частину операції із "досягнення кінцевого успіху на землі" і для цього вводять у регіон більше сил, засобів забезпечення та контролю.

Директор відділу досліджень Росії інституту CNA в Арлінгтоні Майкл Кофман запропонував альтернативний погляд на майбутні бойові дії.

"Хоч би як розвивалися бойові дії на Донбасі, російські військові втрачатимуть силу. Наступний наступ буде не таким вирішальним, як може здатися", — прокоментував він.

Аналітики кажуть, що посилення обстрілів українських міст, зокрема Харкова, спрямовані на сковування ЗСУ, щоб вони не підтримували війська на Донбасі.

"Це триває вже чотири дні, вони (російські окупанти) набирають сили. Загальна картина підтверджує, що наступ почався й активізується найближчими днями", — сказав у бесіді з журналістами високопосадовець.

Наступ на Донбасі — що відомо

Президент України Володимир Зеленський у зверненні ввечері,18 квітня, заявив про початок битви за Донбас, до якої давно готувалися російські військові. За його словами, армії РФ не зможе легко оновити ракетний потенціал через санкції.

"Шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти й зайти туди основними силами. Скільки б туди не зганяли військових, ми захищатимемося. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо", — заявив Зеленський.

Голова обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону 19 квітня заявив про початок загострення на фронті.

"Повідбивали (ЗСУ) наступи в Рубіжному, Попасній. Там втрати — десятки загиблих у ворога. Значно вночі збільшилася кількість обстрілів та авіаударів. Але жодних успіхів ворог не мав взагалі", — сказав Гайдай.

Міноборони України 18 квітня заявило, що Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання на сході України. Зараз найінтенсивніші бойові дії тривають у Слобожанському та Донецькому операційних районах.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 18 квітня констатував початок наступу на Донбасі та закликав місцевих мешканців терміново евакуюватись.

Гайдай 18 квітня повідомив, що окупанти взяли під контроль Кремінну на заході Луганської області. Відомо про вбивство ЗС РФ цивільних під час обстрілу машини.