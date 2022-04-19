Битва за Донбасс не началась, РФ готовит более масштабное наступление, – американские эксперты

Маневры российской армии на востоке Украины – это подготовка к гораздо более крупным боевым действиям, говорят западные аналитики. Обстрелы Харькова, по их мнению, усилились с целью сковывания усилий ВСУ.

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Некоторые военные эксперты в США сомневаются в начале наступления российской армии на Донбассе. Об этом пишет американская газета The New York Times.

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Действия врага в регионе эксперты считают подготовкой к гораздо более крупному наступлению. Россия 18 апреля действительно перебрасывала войска и технику на Донбасс, но наземные маневры были намного меньше ожидаемого наступления, говорят специалисты.

Россия обладает крупными военными ресурсами, несмотря на тяжелые потери личного состава, военной техники и очевидные слабости в логистике, отмечают эксперты.

Фото: Новая газета

Спикер Пентагона Джон Кирби говорит, что сейчас россияне готовят часть операции по "достижению конечного успеха на земле" и для этого вводят в регион больше сил, средств обеспечения и контроля.

Директор отдела исследований России института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман предложил альтернативный взгляд на будущие боевые действия.

"Как бы ни развивались боевые действия на Донбассе, российские военные будут терять мощь. Следующее наступление будет не таким решающим, как может показаться", – прокомментировал он.

Аналитики говорят, что усиление обстрелов украинских городов, в частности, Харькова, была направлена ​​на сковывание ВСУ, чтобы они не поддерживали войска на Донбассе.

"Это продолжается уже четыре дня, они (российские оккупанты) набирают силу. Общая картина подтверждает, что наступление началось и активизируется в ближайшие дни", — сказал в беседе с журналистами высокопоставленный украинский военный чиновник.

Наступление на Донбассе – что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля заявил о начале битвы за Донбасс, к которой давно готовились российские военные. По его словам, армии РФ будет не просто обновить ракетный потенциал из-за санкций.

"Ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", — заявил Зеленский.

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире единого телемарафона 19 апреля заявил о начале обострения на фронте.

"Поотбивали (ВСУ) наступления в Рубежном, Попасной. Там потери – десятки погибших у врага. Существенно ночью увеличились количество обстрелов и авиаударов. Но никаких успехов враг не имел вообще", – сказал Гайдай.

Минобороны Украины 18 апреля заявило, что Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки на востоке Украины. Сейчас наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 18 апреля констатировал начало наступления на Донбассе и призвал местных жителей срочно эвакуироваться.

Гайдай 18 апреля сообщил, что оккупанты взяли под контроль Кременную на западе Луганской области. Известно об убийстве ВС РФ гражданских при обстреле машины.