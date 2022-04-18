Росіяни завершують підготовку до наступу на сході України, – Міноборони (відео)

На тлі перегрупування військ значно активізувалася російська авіація: кількість вильотів збільшилася в півтора раза.

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Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його словами, окупанти готуються до наступу на сході України, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити стійкий сухопутний коридор з окупованим Кримом.

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"Наразі агресор фактично завершив перегрупування військ для ведення наступу. Посилення наступального угруповання ведуть завдяки перекиданню додаткових російських підрозділів", — сказав Мотузяник.

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Водночас противник не припиняє ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Кількість вильотів літаків оперативно-тактичної авіації Росії збільшилася в півтора раза.

За словами речника Міноборони, найінтенсивніші бойові дії тривають у Слобожанському та Донецькому операційних районах. У Южнобузькому районі ворог закріплюється на зайнятих позиціях та намагається встановити повний контроль над Олександрівкою.

Нагадаємо, росіяни вже давно намагаються закріпитися в Олександрівці, але не мають успіху. 10 квітня стало відомо, що під час одного боїв у тому районі ворог втратив ротну тактичну групу особового складу та техніку.

[ + – ] У районі Олександрівки окупанти намагаються закріпитися вже не перший тиждень

Вранці 18 квітня Фокус повідомляв, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися, поки не пізно. "Встигніть врятуватися, поки ми можемо вам допомогти! — заявив Сергій Гайдай. — Можемо констатувати, що наступ уже почався".

Згодом Гайдай повідомив, що російські війська взяли під контроль місто Кремінна на заході Луганської області. Водночас окупанти обстріляли машини, де їхали цивільні. Попередньо відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого.

Бої за місто тривають, але евакуація мирних жителів уже неможлива. Людей вивозять із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного, зазначив голова ОВА.