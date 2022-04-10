Росія намагається прорвати оборону Ізюма та встановити контроль над Маріуполем – Генштаб ЗСУ

На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти розгорнули польові шпиталі та ремонтні майстерні.

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ЗС РФ продовжують часткове блокування Харкова й обстрілюють місто з реактивних і стовбурних артилерійських систем та мінометів. А на Херсонщині друкують агітаційні матеріали для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки". Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Станом на ранок 10 квітня, на 46-й день вторгнення, окупанти продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ у районі Ізюма та встановити повний контроль над Маріуполем.

У Поліссі, на Волинському та Сіверському напрямах істотних змін у стані та діяльності військ противника не зафіксовано.

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На Слобожанському напрямі ЗС РФ продовжують часткове блокування Харкова. Не припиняються обстріли міста з використанням артилерії та мінометів. Також окупанти намагаються посилити свої позиції в Ізюмі на Харківщині, переміщуючи до міста додаткові підрозділи.

У Донецькій області продовжуються артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Ворог намагається встановити контроль над Маріуполем: проводить штурмові дії, завдає авіаційних ударів і намагається захопити центр міста.

На Південнобузькому напрямку противник укотре намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка, але невдало. Ворог втратив ротну тактичну групу особового складу та техніку.

Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії села Херсонської області: Нововоронцовку, Мар'янське, Новогригорівку та Шевченкове.

У зв'язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей. У ЗС РФ не вистачає кваліфікованого медичного персоналу, також не вистачає медикаментів, поповнення яких майже немає. А особовий склад ремонтних майстерень із відновлення техніки ворога змушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

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Розвідка повідомляє про прибуття ремонтно-відновлювальних бригад із території Ярославської області для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних колій на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшук житла цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продовольства. Окупанти допитують місцевих жителів про місця роботи їхніх родичів і вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО/ООС.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих друкарень для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму створення Херсонської народної республіки".

У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій щодо примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу бійцями ЗСУ було відбито вісім атак ворога: знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої техніки та сім одиниць автомобільної техніки супротивника.

Угрупуванням Повітряних сил ЗСУ за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п'ять БПЛА та чотири крилаті ракети.