Россия пытается прорвать оборону Изюма и установить контроль над Мариуполем – Генштаб ВСУ

На временно занятых территориях российские оккупанты развернули полевые госпитали и ремонтные мастерские.

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ВС РФ продолжают частичную блокировку Харькова и обстреливают город из реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. А в Херсонской области печатают агитационные материалы для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики". Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По состоянию на утро 10 апреля, на 46-й день вторжения, оккупанты продолжают попытки прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем.

В Полесье, на Волынском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

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На Слобожанском направлении ВС РФ продолжают частичную блокировку Харькова. Не прекращаются обстрелы города с использованием артиллерии и минометов. Также оккупанты стараются усилить свои позиции в Изюме на Харьковщине, перемещая в город дополнительные подразделения.

В Донецкой области продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Враг старается установить контроль над Мариуполем: проводит штурмовые действия, наносит авиационные удары и пытается захватить центр города.

На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка, но неудачно. Враг потерял ротную тактическую группу личного состава и технику.

Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии села Херсонской области: Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. У ВС РФ не хватает квалифицированного медицинского персонала, также не хватает медикаментов, пополнения которых практически нет. А личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

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Разведка сообщает о прибытии ремонтно-восстановительных бригад с территории Ярославской области России для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилья гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Оккупанты допрашивают местных жителей о местах работы их родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки бойцами ВСУ были отбиты восемь атак врага: уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной техники и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.