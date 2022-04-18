Військові РФ захопили Кремінну та вбивають цивільних, – голова Луганської ОВА

В Кремінну заїхало багато російської військової техніки. За інформацією Сергія Гайдая, загарбники розстріляли людей, які намагалися самостійно виїхати з міста.

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Російські військові взяли під контроль місто Кремінна на заході Луганської області. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

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Бої за місто тривають, але евакуація мирних жителів уже неможлива. Людей вивозять із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного, зазначив голова ОВА.

Окупанти обстріляли машини, в яких їхали цивільні. Попередньо відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого, написав Гайдай.

"Люди намагалися самостійно виїхати, рашисти відкрили по них вогонь навмисно. Не виходьте з укриттів, не намагайтеся самостійно покинути Кремінну, це небезпечно", — попередив він.

В ефірі телеканалу "Белсат" глава ОВА зазначив, що в Кремінній спостерігають величезну кількість військової техніки.

"Найгарячіша точка зараз там. Ми дуже просили людей поїхати, планували виїзди лісовими стежками, але за ніч усе змінилося", — констатував він.

Гайдай не відповів на запитання, скільки мирних жителів досі перебуває в гарячій точці. Бої всередині міста, за його словами, не припиняються, тому неможливо під'їхати й з'ясувати кількість людей у сховищах.

Фокус вже писав, що в Кремінній снаряди влучили в сім житлових будинків та у фізкультурний центр "Олімп". Через це в місті почалася пожежа на площі 2,4 тис. кв.м.

Гайдай раніше говорив, що ЗС РФ розпочнуть наступ на Донецьку та Луганську області після закінчення опадів. Агресори щодня хочуть прорватися до Рубіжного, Сєвєродонецька та Попасної.

Нагадаємо, що Луганська обласна прокуратура 11 квітня оголосила про підозру в колабораціонізмі колишньому меру Рубіжного Сергію Хортіву. За даними слідства, з 18 по 31 березня він вступив у змову із ЗС РФ та терористами "ЛНР", погодившись очолити окупаційну владу міста.