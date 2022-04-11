До десяти років ув'язнення. Ексмеру Рубіжного оголосили про підозру в колабораціонізмі

Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів отримав офіційний статус підозрюваного в колабораціонізмі. За публічну підтримку дій Росії та згоду працювати в окупаційній адміністрації йому загрожує тривалий тюремний термін

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Луганська обласна прокуратура оголосила про підозру в колабораційній діяльності колишньому меру Рубіжного Сергію Хортіву. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Слідство встановило, що з 18 по 31 березня Хортів фактично самоусунувся від виконання обов'язків Рубіжанського міського голови, вступив у змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками "ЛНР" і погодився очолити окупаційну владу в місті. При цьому Хортів публічно підтримав ведення Росією так званої "спеціальної військової операції" на території України.

За що саме хочуть покарати Хортіва

В Офісі генпрокурора зазначили, що Сергій Хортів закликав своїх земляків до співпраці з державою-агресором, озброєними формуваннями, окупаційною адміністрацією РФ "під виглядом побудови нового територіального утворення". Також він запропонував не визнавати поширення українського суверенітету на тимчасово окуповані території країни.

Підозра Хортіву оголошена за двома частинами ст. 111-1 КК України "Колабораційна діяльність".

ч.1 ст. 111-1 КК стосується публічного заперечення збройної агресії проти України та публічних закликів до підтримки рішень чи дій держави-агресора або до співпраці з ним. За це належить покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії мер Рубіжного Сергій Хортів перестав виходити на зв'язок, тож населеним пунктом став керувати голова Сєвєродонецької районної держадміністрації Роман Власенко. Через місяць після "зникнення" Сергій Хортів опублікував відеозвернення, у якому розповів, що шокований "геноцидом місцевих жителів" із боку української армії. Також він заявив, що окупанти прийшли в Україну "для порятунку дітей, жінок і старих" і звернувся до ЗСУ із закликом скласти зброю.

4 квітня голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Сергій Хортів передає росіянам інформацію про проукраїнських мешканців і активістів.

"Хортів, крім того, що перейшов на бік окупантів, ще й активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. 100% зрадник, який здає окупантам людей", — сказав Гайдай.

При цьому він зазначив, що після вторгнення російських військ зафіксовано чотири випадки переходу на бік окупантів мерів населених пунктів, розташованих у Луганській області: Рубіжного, Станиці Луганської, Марківки та Мілового.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 КК України добровільне зайняття посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, або добровільне обрання до таких органів караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Як Хортів став мером Рубіжного

Сергія Хортіва було обрано депутатом Луганської обласної ради VI скликання. У березні 2014 року він голосував за звернення облради щодо права закликати війська РФ в Україну "для захисту Донбасу від київської хунти". У травні того ж року брав участь у блокуванні військової техніки ЗСУ, внаслідок чого проросійські бойовики розстріляли кількох військовослужбовців.

25 жовтня 2015 року Сергія Хортіва обрали мером Рубіжного – за кандидатуру депутата облради проголосувало близько 70% виборців. Син міського голови Іван також перейшов на бік армії РФ. Колишній співробітник МВС воював проти сил АТО в складі російсько-окупаційних військ, а після визволення Рубіжного переїхав у Росію.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про те, що в Луганській області знайшли мертвим мера Кремінної Володимира Струка, який відкрито підтримував ЗС РФ. Причиною смерті назвали вогнепальне поранення в ділянку серця. Радник голови МВС Антон Геращенко зазначив, що у 2014 році Струк був активним прихильником т.зв. "ЛНР", після чого виїхав на підконтрольну українському уряду територію Луганської області, де двічі обирався головою Кременецької громади. Незабаром після лютневого вторгнення російських військ Струк знову зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ і ЛНР.