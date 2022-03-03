На Луганщині застрелили мера Кремінної, який підтримував "ЛНР", — Геращенко

Радник глави МВС повідомив, що Володимира Струка "невідомі патріоти" розстріляли, коли війська РФ підбиралися до міста.

Мера Кремінної Луганської області Володимира Струка знайшли мертвим на 58-му році життя. Причиною смерті, за попередніми даними, стало вогнепальне поранення в ділянку серця. Про це в середу, 2 березня, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами Геращенка, Струка, ймовірно, "розстріляли невідомі патріоти як зрадника за законами воєнного часу". Він додав, що 1 березня цього року до поліції надійшла заява від дружини Струка про те, що його викрали невідомі у формі камуфляжу.

Геращенко додав, що Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Офіс генпрокурора (а раніше — Генеральна прокуратура України) протягом 8 років від початку російської агресії "нічого не змогли зробити з відвертим сепаратистом", оскільки Струк, за словами чиновника, "мав багато грошей". Проте коли, як стверджує Геращенко, російські війська підійшли за 15 кілометрів до Кремінної, "Струка судили судом народного трибуналу".

Радник голови МВС зазначив, що у 2014 році Струк був активним прихильником т.зв. "ЛНР", після чого виїхав на підконтрольну українському уряду територію Луганської області. Політика двічі обирали главою Кременецької громади.

"В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та "ЛНР", збирав депутатів із цього приводу", — написав Геращенко.

"Одним зрадником України поменшало", — додав радник міністра.

Як писали українські ЗМІ, Струк перебував у "Партії регіонів" та займався фінансуванням бойовиків "ЛНР".

Раніше Фокус розповідав, що меру Куп'янська Віталію Мацегорі повідомили про підозру в державній зраді через співпрацю з армією супротивника.