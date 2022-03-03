В Луганской области застрелили мэра Кременной, который поддерживал "ЛНР", — Геращенко

Советник главы МВД сообщил, что Владимира Струка "неизвестные патриоты" расстреляли, когда войска РФ подбирались к городу.

Мэр Кременной Луганской области Владимир Струк был найден мертвым на 58-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стало огнестрельное ранение в область сердца. Об этом в среду, 2 марта, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook.

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По словам Геращенко, Струка, предположительно "был расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени". Он добавил, что 1 марта этого года в полицию поступило заявление от жены Струка о том, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме.

Геращенко добавил, что Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Офис генпрокурора (а ранее — Генеральная прокуратура Украины) на протяжении 8 лет с начала российской агрессии "ничего не смогли поделать с откровенным сепаратистом", так как у Струка, по словам чиновника, "было много денег". Однако когда, как утверждает Геращенко, российские войска подошли за 15 километров к Кременной, "Струка судили судом народного трибунала".

Советник главы МВД отметил, что в 2014 году Струк был активным сторонником т.н. "ЛНР", после чего выехал на подконтрольную украинскому правительству территорию Луганской области. Политик дважды избирался главу Кременецкой громады,.

"В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов по этому поводу", — написал Геращенко.

"Одним предателем Украины стало меньше", — добавил советник министра.

Как писали украинские СМИ, Струк состоял в "Партии регионов" и занимался финансированием боевиков "ЛНР".

Ранее Фокус рассказывал, что мэру Купянска Виталию Мацегоре сообщили о подозрении в государственной измене из-за сотрудничества с армией противника.