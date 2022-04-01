Мер Рубіжного перейшов на бік військ РФ і назвав "фашистами" бійців ЗСУ (відео)

За словами Сергія Хортіва, армія РФ вторглася на територію України для "порятунку дітей, жінок і людей літнього віку".

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Мер Рубіжного Сергій Хортів перейшов на бік російських військ та назвав українських військовослужбовців "фашистами". Відеозвернення міського голови було опубліковано в соцмережах.

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Як відомо, місяць тому після початку повномасштабних бойових дій мер Рубіжного Сергій Хортів перестав виходити на зв'язок, у зв’язку з чим голову Сєвєродонецької районної держадміністрації Романа Власенка призначили керувати населеним пунктом.

У відеозверненні за місяць після "зникнення" міський голова заявив, що шокований "геноцидом місцевих жителів" з боку української армії.

"Це та політика Європи, Америки щодо нас, яка зараз призвела до масового кровопролиття та вбивства наших людей. Ви — фашисти. Вас породила Європа та Америка, і ви танцюєте за їхні гроші", — продовжив Сергій Хортів, який перейшов на бік російських військ.

Мер Рубіжного також заявив, що окупанти прийшли на українські території "для порятунку дітей, жінок та старих людей". Колаборант також звернувся до ЗСУ та закликав військовослужбовців скласти зброю.

"Нам не потрібні такі захисники. Це наша батьківщина, це наша земля. Ми її відновимо і житимемо на ній", — підсумував Хортів у своєму відеозверненні.

[ + – ] Мер Рубіжного Сергій Хортів перейшов на бік військ РФ

Сергій Хортів – депутат Луганської обласної ради VI скликання, мер Рубіжного. У березні 2014 року Сергій Хортів голосував за звернення облради щодо права закликати війська РФ в Україну "для захисту Донбасу від київської хунти" . У травні депутат брав участь у блокуванні військової техніки ЗСУ, внаслідок чого проросійські бойовики розстріляли кількох військовослужбовців.

25 жовтня 2015 року Сергія Хортіва було обрано мером Рубіжного — за кандидатуру депутата облради проголосувало близько 70% виборців. Син міського голови Іван також перейшов на бік армії РФ. Колишній співробітник МВС воював проти сил АТО у складі російсько-окупаційних військ, а після визволення Рубіжного переїхав до Росії.

Також повідомлялося, що місцевий депутат від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський провів в Ізюм російських окупантів. Через дії парламентарія до прифронтового міста тепер не можна доставити гуманітарну допомогу, а в заручниках російських військ залишаються тисячі мирних жителів.

Нагадаємо, на початку березня в Луганській області застрелили мера Кремінної Володимира Струка. Тіло міського голови з вогнепальним пораненням виявили 2 березня. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, Володимира Струка було вбито невідомими "патріотами".