Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів, — голова Луганської ВЦА (відео)

Сергій Гайдай також попередив, що протягом 3-4 днів війська РФ можуть розпочати новий наступ на Донбасі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Мер Рубіжного Сергій Хортів, який перейшов на бік окупантів, передає ЗС РФ інформацію про проукраїнських мешканців та активістів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, на Донбасі зафіксовані випадки, коли місцеві топчиновники переходили на бік ЗС РФ і допомагали окупантам займати певні населені пункти. Гайдай зазначив, що, на щастя, ця тенденція не поширюється.

Останній випадок державної зради на сході України, за словами голови ВЦА, був у Рубіжному.

"Мер Сергій Хортів, крім того, що перейшов на бік окупантів, ще й активно з ними співпрацює. У виявлення українських активістів. Він їх просто здає. 100% зрадник, який здає окупантам людей", — продовжив Гайдай в ефірі телемарафону.

Глава Луганської ВЦА також розповів, як влада поламала плани окупантів щодо мерів-колаборантів. Як стверджує Гайдай, він подав подання на президента та Володимир Зеленський підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації в Рубіжному.

"Ми поламали їм плани — вони хотіли зробити гарну картинку, як мер міста передає ключі окупантам, радісно їх зустрічає… Мер Сергій Хортів тепер ніхто, він не потрібен окупантам", — додав Гайдай, спілкуючись із журналістами.

Крім цього, в ефірі телеканалу "Сьогодні" Сергій Гайдай повідомив, що війська РФ контролюють 60% Рубіжного. За його словами, окупантам не вдається просунутися вглиб населеного пункту, а внаслідок оборонних дій загарбники зазнають втрат серед особового складу та техніки.

Глава Луганської ВЦА припустив, що протягом 3-4 днів ЗР РФ розпочне новий наступ на сході України.

"Фіксуємо підвезення нових сил і техніки. Я думаю, що вони (ЗР РФ — ред.) планують завершити підвезення всіх резервів, а через 3-4 дні намагатимуться проводити наступ", — резюмував Гайдай в ефірі "Сьогодні".

[ + – ] ЗС РФ протягом 3-4 днів розпочнуть новий наступ на Донбасі, — Сергій Гайдай

Нагадаємо, 1 квітня в соцмережах опублікували відеозвернення мера Рубіжного Сергія Хортова, в якому міський голова виправдав вторгнення ЗС РФ в Україну та назвав бійців ЗСУ "фашистами". Колаборант також стверджував, що російські військовослужбовці вдерлися до нашої країни для "захисту дітей та людей похилого віку".

Також повідомляли, що в Луганській області знайшли мертвим мера Кремінної Володимира Струка, який відкрито підтримував ЗС РФ.