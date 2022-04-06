Мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских активистов, — глава Луганской ВГА (видео)

Сергей Гайдай также предупредил, что в течение 3-4 дней войска РФ могут начать новое наступление на Донбассе.

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Мэр Рубежного Сергей Хортив, который перешел на сторону оккупантов, передает ВС РФ информацию о проукраинских жителей и активистов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, на Донбассе зафиксированы случаи, когда местные топ-чиновники переходили на сторону ВС РФ, и помогали оккупантам занимать определенные населенные пункты. Гайдай отметил, что, к счастью, эта тенденция не распространяется.

Последний случай государственной измены на востоке Украины, по словам главы ВГА, был в Рубежном.

"Мэр Сергей Хортив кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает. В плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. 100%-й предатель, который сдает оккупантам людей", — продолжил Гайдай в эфире телемарафона.

Глава Луганской ВГА также рассказал, как власти поломали планы оккупантов в отношении мэров-коллаборантов. Как утверждает Гайдай, он подал представление на президента и Владимир Зеленский подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном.

"Мы поломали им планы — они хотели сделать красивую картинку, как мэр города передает ключи оккупантам, радостно их встречает… Мэр Сергей Хортив теперь никто, он не нужен оккупантам", — добавил Гайдай в общении с журналистами.

Помимо этого, в эфире телеканала "Настоящее Время" Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ контролируют 60% Рубежного. По его словам, оккупантам не удается продвинуться вглубь населенного пункта, а в результате оборонительных действий захватчики несут потери среди личного состава и техники.

Глава Луганской ВГА предположил, что в течение 3-4 дней ВС РФ начнут новое наступление на востоке Украины.

"Фиксируем подвоз новых сил и техники. Я думаю, что они (ВС РФ — ред.) планируют завершить подвоз всех резервов, а дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление", — резюмировал Гайдай в эфире "Настоящего времени".

[ + – ] ВС РФ в течение 3-4 дней начнут новое наступление на Донбассе, - Сергей Гайдай

Напомним, 1 апреля в соцсетях было опубликовано видеообращение мэра Рубежного Сергея Хортива, в котором городской голова оправдал вторжение ВС РФ в Украину и назвал бойцов ВСУ "фашистами". Коллаборант также утверждал, что российские военнослужащие вторглись в нашу страну для "защиты детей и стариков".

Также сообщалось, что в Луганской области нашли мертвым мэра Кременной Владимира Струка, который открыто поддерживал ВС РФ.