ВСУ провели успешное контрнаступление в Харьковской области: что удалось освободить

Защитники Украины выбили противника из поселка Прудянка в 13 км от российской границы, но на Изюмском направлении все еще идут ожесточенные бои.

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Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление и оттеснили российские войска в Харьковской области. Об этом глава областной государственной администрации региона Олег Синегубов сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, 22 апреля около 5 часов утра ВСУ начали контрнаступление на Дергачевском направлении и в результате боевых действий выбили силы противника из села Безруки, а также поселков Слатино и Прудянка. Стоит отметить, что Прудянка расположена примерно в 13 км от границы с Россией. Защитники Украины закрепились на новых позициях в Дергачевском районе, который находится недалеко от Харькова.

[ + – ] Освобожденные населенные пункты Харьковской области на карте Фото: Фокус

По информации Харьковской областной администрации, российские войска за последние сутки 16 раз обстреляли регион из системы залпового огня "Смерч", минометов и артиллерии. В результате пострадали районы Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки, ХТЗ, центр Харькова, Коротича, Чугуева, 2 человека погибли и 19 получили ранения.

Самые напряженные бои ведутся на Изюмском направлении. Как заявил Олег Синегубов, ВСУ удерживают свои позиции, уничтожая большое количество российских военных и вражеской техники, включая авиацию.

"Враг постоянно пытается прорывать позиции наших вооруженных сил, однако ему этого не удается, и я убежден, что не удастся", — подчеркнул глава Харьковской области.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что ВСУ готовят мощные контратаки по российским войскам. Перед наступлением Украина решила дождать доставки большего количества тяжелого вооружения, артиллерии и боевой техники.

20 апреля ВСУ освободили Марьинку и приблизились к оккупированному Донецку. В результате успешного контрнаступления украинской армии удалось отбросить ВС РФ на позиции по состоянию на 24 февраля.

Сообщали также, что 22 апреля ВСУ отбили штурм российских войск под Изюмом. Оккупанты атаковали украинские позиции "в лоб", потеряв по три танка и БМП, а также около 50 военнослужащих.