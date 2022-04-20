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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВСУ пошли в контратаку и освободили Марьинку: детали военного успеха в пригороде Донецка

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Марьинка ВСУ освобождение деоккупация оккупанты Генштаб ВСУ
Подразделения ВСУ восстановили контроль над Марьинкой

Как сообщает военный аналитик Фокуса Игаль Левин, в ходе контратаки ВС РФ пришлось отступать на свои прежние позиции по состоянию на 24 февраля.

В ходе успешного контрнаступления подразделения Вооруженный сил Украины восстановили контроль над прифронтовой Марьинкой. Эту информацию во вторник вечером, 19 апреля, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В традиционной сводке военное командование Украины сообщило, что украинские военнослужащие провели контрнаступление в районе Марьинки Донецкой области, в результате чего ВС РФ понесли потери и были вынуждены отступить из населенного пункта.

По данным Генштаба, подразделения ВСУ восстановили контроль над прифронтовым городом.

"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом", — говорилось в вечерней сводке.

Подразделения ВСУ провели контратаку и освободили Марьинку, - Генштаб

В утреннем сообщении Генерального штаба ВСУ от 20 апреля было сказано, что оккупанты продолжили осуществлять штурмовые действия в районе Марьинки. Однако, об успехе ВС РФ на этом направлении не говорилось.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому адвокату Марку Фейгину заявил, что оккупационные подраздлеления продвинулись в "серой зоне" Марьинки, но после боестолкновения с ВСУ были вынуждены отступить.

"Российская пропаганда гордо заявила про Кременную, Торское и Марьинку… В Марьинке продвинулись в "серой зоне" и гордо объявили о взятии Марьинки. Им "навешали", и они отошли обратно", — заверил советник главы ОП.

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил об освобождении Марьинки

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин также сообщает, что в результате успешного контрнаступления ВСУ подразделения ВС РФ вернулись на свои прежние позиции по состоянию на 24 февраля.

"В ходе успешной контратаки ВСУ отбросили никчемышей из Марьянки и вернули фронт боевых действий в положение, существовавшее до 24 февраля", — написал эксперт в своем авторском Telegram-канале.

ВСУ освободили Марьинку и вернули ВС РФ на позиции от 24 февраля, - Игаль Левин

На онлайн-карте боевых действий DeepState прифронтовая Марьинка отображается "синим" цветом. На портале сказано, что населенный пункт был освобожден подразделениями ВСУ.

Марьинка ВСУ освобождение деоккупация оккупанты Генштаб ВСУ
ВСУ установили контроль над прифронтовой Марьинкой

Аналогичную информацию также можно увидеть на еще одной онлайн-карте боевых действий Liveuamap.

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Подразделения ВСУ восстановили контроль над Марьинкой

Ранее Фокус в своем материале подробно объяснял, как началась большая битва за Донбасс и на каких направлениях проходят основные боевые действия.

Также Генштаб ВСУ предупреждал, что российская армия начала наступление на Востоке Украины и ставит перед собой цель захватить Мариуполь, Лиман, Кременную, Рубежное и Попасную.