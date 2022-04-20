ВСУ пошли в контратаку и освободили Марьинку: детали военного успеха в пригороде Донецка

Как сообщает военный аналитик Фокуса Игаль Левин, в ходе контратаки ВС РФ пришлось отступать на свои прежние позиции по состоянию на 24 февраля.

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В ходе успешного контрнаступления подразделения Вооруженный сил Украины восстановили контроль над прифронтовой Марьинкой. Эту информацию во вторник вечером, 19 апреля, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

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В традиционной сводке военное командование Украины сообщило, что украинские военнослужащие провели контрнаступление в районе Марьинки Донецкой области, в результате чего ВС РФ понесли потери и были вынуждены отступить из населенного пункта.

По данным Генштаба, подразделения ВСУ восстановили контроль над прифронтовым городом.

"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом", — говорилось в вечерней сводке.

[ + – ] Подразделения ВСУ провели контратаку и освободили Марьинку, - Генштаб

В утреннем сообщении Генерального штаба ВСУ от 20 апреля было сказано, что оккупанты продолжили осуществлять штурмовые действия в районе Марьинки. Однако, об успехе ВС РФ на этом направлении не говорилось.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому адвокату Марку Фейгину заявил, что оккупационные подраздлеления продвинулись в "серой зоне" Марьинки, но после боестолкновения с ВСУ были вынуждены отступить.

"Российская пропаганда гордо заявила про Кременную, Торское и Марьинку… В Марьинке продвинулись в "серой зоне" и гордо объявили о взятии Марьинки. Им "навешали", и они отошли обратно", — заверил советник главы ОП.

[ + – ] Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил об освобождении Марьинки

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин также сообщает, что в результате успешного контрнаступления ВСУ подразделения ВС РФ вернулись на свои прежние позиции по состоянию на 24 февраля.

"В ходе успешной контратаки ВСУ отбросили никчемышей из Марьянки и вернули фронт боевых действий в положение, существовавшее до 24 февраля", — написал эксперт в своем авторском Telegram-канале.

[ + – ] ВСУ освободили Марьинку и вернули ВС РФ на позиции от 24 февраля, - Игаль Левин

На онлайн-карте боевых действий DeepState прифронтовая Марьинка отображается "синим" цветом. На портале сказано, что населенный пункт был освобожден подразделениями ВСУ.

[ + – ] ВСУ установили контроль над прифронтовой Марьинкой

Аналогичную информацию также можно увидеть на еще одной онлайн-карте боевых действий Liveuamap.

[ + – ] Подразделения ВСУ восстановили контроль над Марьинкой

Ранее Фокус в своем материале подробно объяснял, как началась большая битва за Донбасс и на каких направлениях проходят основные боевые действия.

Также Генштаб ВСУ предупреждал, что российская армия начала наступление на Востоке Украины и ставит перед собой цель захватить Мариуполь, Лиман, Кременную, Рубежное и Попасную.