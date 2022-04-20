ЗСУ пішли в контратаку та звільнили Мар'їнку: деталі воєнного успіху в передмісті Донецька

Як повідомляє військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін, під час контратаки ЗС РФ довелося відступати на свої колишні позиції станом на 24 лютого.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У процесі успішного контрнаступу підрозділи Збройних Сил України відновили контроль над прифронтовою Мар'їнкою. Цю інформацію у вівторок увечері, 19 квітня, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У традиційному зведенні військове командування України повідомило, що українські військовослужбовці провели контрнаступ у районі Мар'їнки Донецької області, внаслідок чого ЗС РФ зазнали втрат і були змушені відступити з населеного пункту.

За даними Генштабу, підрозділи ЗСУ відновили контроль над прифронтовим містом.

"На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат і відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", — йшлося у вечірньому зведенні.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ провели контратаку та звільнили Мар'їнку, — Генштаб

У ранковому повідомленні Генерального штабу ЗСУ від 20 квітня було сказано, що окупанти продовжили здійснювати штурмові дії в районі Мар'їнки. Однак, про успіх ЗС РФ на цьому напрямі не йшлося.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну заявив, що окупаційні підрозділи просунулися в "сірій зоні" Мар'їнки, але після бойового зіткнення із ЗСУ були змушені відступити.

"Російська пропаганда гордо заявила про Кремінну, Торське та Мар'їнку… У Мар'їнці просунулися в "сірій зоні" та гордо оголосили про взяття Мар'їнки. Їм "навішали", і вони відійшли назад", — запевнив радник голови ОП.

[ + – ] Радник голови ОП Олексій Арестович повідомив про звільнення Мар'їнки

Військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін також повідомляє, що внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ підрозділи ЗС РФ повернулися на свої колишні позиції станом на 24 лютого.

"Під час успішної контратаки ЗСУ відкинули нікчем із Мар'янки і повернули фронт бойових дій у положення, що існувало до 24 лютого", — написав експерт у своєму авторському Telegram-каналі.

[ + – ] ЗСУ звільнили Мар'їнку та повернули ЗС РФ на позиції від 24 лютого, — Ігаль Левін

На онлайн-карті бойових дій DeepState прифронтова Мар'їнка відображається "синім" кольором. На порталі сказано, що населений пункт було звільнено підрозділами ЗСУ.

[ + – ] ЗСУ встановили контроль над прифронтовою Мар'їнкою

Аналогічну інформацію також можна побачити ще на одній онлайн-карті бойових дій Liveuamap.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ відновили контроль над Мар'їнкою

Раніше Фокус у своєму матеріалі докладно пояснював, як розпочалася велика битва за Донбас і на яких напрямках проходять основні бойові дії.

Також Генштаб ЗСУ попереджав, що російська армія почала наступ на Сході України і має на меті захопити Маріуполь, Лиман, Кремінну, Рубіжне та Попасну.