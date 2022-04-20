ЗСУ вивели з ладу танковий батальйон РФ і відбили 10 атак ворога на Донбасі, — Генштаб (відео)

На Донбасі противник втратив 12 танків, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему. Повітряні Сили ЗСУ вразили дев'ять повітряних цілей ворога.

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На 56-у добу протистояння України російському військовому вторгненню основні події розгорталися в оточеному Маріуполі, а також на Сході України, де ЗС РФ намагалися взяти під контроль території Луганської та Донецької областей, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на ранок 20 квітня.

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Донбас

На Донецькому й Таврійському напрямах війська РФ продовжують проводити обстріл передових позицій українських військ і пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Триває ведення бойових дій у районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу в напрямку населеного пункту Лиман. Також велися штурмові дії в районі Мар'їнки, Сєвєродонецька та Рубіжного. Противник намагається вчиняти наступ із метою просування вглиб населеного пункту Попасна.

Бійці ЗСУ на цьому напрямку за минулу добу відбили 10 атак російських окупантів, знищено 12 танків, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доставлено близько 130 поранених військовослужбовців супротивника.

Угрупуванням Повітряних Сил ЗСУ заздалегідь було вражено дев'ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів і крилата ракета.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжується часткове блокування Харкова й обстріл міста.

На Ізюмському напрямку противник зробив спробу наступу в напрямку Сулигівки та Дібрівного. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням БПЛА "Орлан-10".

Із Харківської області в пункт постійної дислокації в Білгородській області через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

Маріуполь

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя та продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".

Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль і Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

Нагадаємо, що 19 квітня українські десантники розтрощили бронегрупу одного з підрозділів 21-ої окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади ЗС РФ із Томська. Деяких російських солдатів вдалося ідентифікувати за документами.

Війська РФ 19 квітня продовжували перекидати в Білгородську область засоби ППО С-300 і С-400. Однією з причин стягування засобів ППО є посилення систем протиповітряної оборони для концентрації додаткових сил у районі.