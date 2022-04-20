ВСУ вывели из строя танковый батальон РФ и отбили 10 атак врага на Донбассе, — Генштаб (видео)

На Донбассе противник потерял 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему. Воздушные Силы ВСУ поразили девять воздушных целей врага.

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На 56- сутки противостояния Украины российскому военному вторжению основные события разворачивались в осажденном Мариуполе, а также на на Востоке Украины, где ВС РФ пытались взять под контроль территории Луганской и Донецкой областей, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на утро 20 апреля.

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Донбасс

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ продолжают производить обстрелы передовых позиций украинских войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман. Также велись штурмовые действия в районе Марьинки, Северодонецка и Рубежного. Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная

Бойцы ВСУ на этом направлении за минувшие сутки отбили 10 атак российских оккупантов, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийская система. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ заранее было поражено девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка и Дубровно. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением БПЛА "Орлан-10".

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации в Белгородской области из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

Мариуполь

Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя и продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

Напомним, что 19 апреля украинские десантники сокрушили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады ВС РФ из Томска. Некоторых российских солдат удалось идентифицировать по документам.

Войска РФ 19 апреля продолжали перебрасывать в Белгородскую область средства ПВО С-300 и С-400. Одной из причин стягивания средств ПВО — усиление систем противовоздушной обороны для концентрации дополнительных сил в районе.