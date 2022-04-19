Россия развернула ЗРК С-400 у границ с Харьковской областью, - Генштаб
Цель переброски средств ПВО — прикрытие российских войск, частично блокирующих Харьков.
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Войска РФ перебрасывают в Белгородскую область средства ПВО С-300 и С-400. Об этом указывается в утренней своде Генерального штаба ВСУ.
В приграничных районах Белгородской области армия России перебрасывает зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Кроме этого, зафиксированы переброски ЗРК "Тор".
Россия насыщает небо средствами противовоздушной обороны для того, чтобы прикрывать пункты управления и тыловые районы войск, которые частично блокируют Харьков с севера.
В Defense Express назвали три вероятные причины, для чего ВС РФ перебрасывает зенитно-ракетные комплексы:
- противостояние успешным действиям украинской авиации
- истребители не могут обеспечить противовоздушную оборону
- усиление средств ПВО для концентрации дополнительных сил в районе
С-400 — это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса. Является модернизацией комплекса С-300. Создан для поражения воздушных целей — самолетов, истребителей, стратегической авиации, а также баллистических ракет различной дальности.
Максимальная дальность поражения — 380 км. Масса ракеты — 2,6 тонны, а скорость полета — 1190 метров в секунду.
Напомним, по данным разведки, ВС РФ планировали вторжение в Беларусь. Оккупация страны должна была проходить под предлогом попытки избежать втягивания РФ в масштабную войну с НАТО.
Также разведчикам стало известно, что в РФ остановили работу заводы-производители средств ПВО.