Россия развернула ЗРК С-400 у границ с Харьковской областью, - Генштаб

Цель переброски средств ПВО — прикрытие российских войск, частично блокирующих Харьков.

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Войска РФ перебрасывают в Белгородскую область средства ПВО С-300 и С-400. Об этом указывается в утренней своде Генерального штаба ВСУ.

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В приграничных районах Белгородской области армия России перебрасывает зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Кроме этого, зафиксированы переброски ЗРК "Тор".

[ + – ] ЗРК "Тор"

Россия насыщает небо средствами противовоздушной обороны для того, чтобы прикрывать пункты управления и тыловые районы войск, которые частично блокируют Харьков с севера.

В Defense Express назвали три вероятные причины, для чего ВС РФ перебрасывает зенитно-ракетные комплексы:

противостояние успешным действиям украинской авиации

истребители не могут обеспечить противовоздушную оборону

усиление средств ПВО для концентрации дополнительных сил в районе

С-400 — это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса. Является модернизацией комплекса С-300. Создан для поражения воздушных целей — самолетов, истребителей, стратегической авиации, а также баллистических ракет различной дальности.

Максимальная дальность поражения — 380 км. Масса ракеты — 2,6 тонны, а скорость полета — 1190 метров в секунду.

Напомним, по данным разведки, ВС РФ планировали вторжение в Беларусь. Оккупация страны должна была проходить под предлогом попытки избежать втягивания РФ в масштабную войну с НАТО.

Также разведчикам стало известно, что в РФ остановили работу заводы-производители средств ПВО.