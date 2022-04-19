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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія розгорнула ЗРК С-400 біля кордонів із Харківською областю, — Генштаб

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розгортання з-400
Фото: Мiноборони РФ | С-400

Мета перекидання засобів ППО — прикриття російських військ, які частково блокують Харків.

Війська РФ перекидають у Бєлгородську область засоби ППО С-300 та С-400. Про це вказується в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У прикордонних районах Бєлгородської області армія Росії перекидає зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400. Крім цього, зафіксовано перекидання ЗРК "Тор".

стягування ппо
ЗРК "Тор"

Росія насичує небо засобами протиповітряної оборони для того, щоб прикривати пункти управління та тилові райони військ, які частково блокують Харків із півночі.

У Defense Express назвали три ймовірні причини, для чого ЗС РФ перекидає зенітно-ракетні комплекси:

  • протистояння успішним діям української авіації;
  • винищувачі не можуть забезпечити протиповітряну оборону;
  • посилення засобів ППО для концентрації додаткових сил у районі.

С-400 — це російський зенітно-ракетний комплекс далекого та середнього радіусу. Є модернізацією комплексу С-300. Створений для ураження повітряних цілей – літаків, винищувачів, стратегічної авіації, а також балістичних ракет різної дальності.

Максимальна дальність ураження — 380 км. Маса ракети — 2,6 тонни, а швидкість польоту — 1 190 метрів за секунду.

Нагадаємо, за даними розвідки, ЗС РФ планувала вторгнення в Білорусь. Окупація країни мала проходити під приводом спроби уникнути втягування РФ у масштабну війну з НАТО.

Також розвідникам стало відомо, що в РФ зупинили роботу заводи-виробники засобів ППО.