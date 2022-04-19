Росія розгорнула ЗРК С-400 біля кордонів із Харківською областю, — Генштаб

Мета перекидання засобів ППО — прикриття російських військ, які частково блокують Харків.

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Війська РФ перекидають у Бєлгородську область засоби ППО С-300 та С-400. Про це вказується в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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У прикордонних районах Бєлгородської області армія Росії перекидає зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400. Крім цього, зафіксовано перекидання ЗРК "Тор".

[ + – ] ЗРК "Тор"

Росія насичує небо засобами протиповітряної оборони для того, щоб прикривати пункти управління та тилові райони військ, які частково блокують Харків із півночі.

У Defense Express назвали три ймовірні причини, для чого ЗС РФ перекидає зенітно-ракетні комплекси:

протистояння успішним діям української авіації;

винищувачі не можуть забезпечити протиповітряну оборону;

посилення засобів ППО для концентрації додаткових сил у районі.

С-400 — це російський зенітно-ракетний комплекс далекого та середнього радіусу. Є модернізацією комплексу С-300. Створений для ураження повітряних цілей – літаків, винищувачів, стратегічної авіації, а також балістичних ракет різної дальності.

Максимальна дальність ураження — 380 км. Маса ракети — 2,6 тонни, а швидкість польоту — 1 190 метрів за секунду.

Нагадаємо, за даними розвідки, ЗС РФ планувала вторгнення в Білорусь. Окупація країни мала проходити під приводом спроби уникнути втягування РФ у масштабну війну з НАТО.

Також розвідникам стало відомо, що в РФ зупинили роботу заводи-виробники засобів ППО.