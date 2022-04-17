Заводи-виробники ППО в РФ зупиняють, працівників відправляють у відпустку або на війну, – ГУР

За інформацією розвідників, "Ульяновський механічний завод" припинив роботу через те, що більшу частину деталей для комплектування постачали з Німеччини, проте після вторгнення ЗС РФ будь-яка співпраця зупинена.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що працівників військових заводів у РФ відправляють у неоплачувану відпустку або на війну в Україну, а потужності виробництв зупинені. Наприклад, українська розвідка наводить "Ульяновський механічний завод", на якому виробляють засоби протиповітряної оборони для сухопутних військ, а саме ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗРГК "Тунгуска".

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Завод зупинено тому, що більшість деталей для комплектування постачали з Німеччини, але після вторгнення ЗС РФ будь-яке співробітництво припинене.

[ + – ] В одному з цехів "Ульяновського механічного заводу" Фото: Соцсети

У ГУР МО вважають, що обійтися без цих деталей для комплектування або виробляти їх самостійно, завод не може, оскільки під час техпроцесу не використовують "фактично нічого російського".

Відомо, що керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни, наприклад Казахстан, але поки безрезультатно. Такі схеми призводять до подорожчання деталей для комплектування через потребу платити країнам-посередникам, а це не передбачено бюджетом, який не планують збільшувати.

Але працівникам дають вибір: неоплачувану відпустку або підписання контракту з ЗС РФ для участі у війні в Україні.