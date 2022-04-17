Заводы-производители ПВО в РФ останавливают, работников отправляют в отпуск или на войну - ГУР

По информации разведчиков, "Ульяновский механический завод" прекратил работу из-за того, что большая часть комплектующих поставлялась из Германии, однако после вторжения ВС РФ любое сотрудничество было остановлено.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что работников военных заводов в РФ отправляют в неоплачиваемый отпуск, или на войну в Украину, а мощности производств остановлены. В пример украинская разведка приводит "Ульяновский механический завод", на котором производят средства противовоздушной обороны для сухопутных войск, а именно ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска".

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Завод остановлен потому, что большая часть комплектующих поставлялась из Германии, но после вторжения ВС РФ любое сотрудничество было остановлено.

[ + – ] В одном из цехов "Ульяновского механического завода" Фото: Соцсети

В ГУР МО считают, что обойтись без этих комплектующих, или производить их самостоятельно завод не может, поскольку в ходе техпроцесса не используется "практически ничего российского".

Известно, что руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны, например Казахстан, но пока безрезультатно. Такие схемы приводят к удорожанию комплектующих из-за необходимости платить странам-посредникам, а это не предусмотрено бюджетом, который не планируется увеличивать.

Но работникам предоставляют выбор: неоплачиваемый отпуск или же подписание контракта с ВС РФ для участия в войне в Украине.