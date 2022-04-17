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Мир Российско-украинская война

Заводы-производители ПВО в РФ останавливают, работников отправляют в отпуск или на войну - ГУР

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ульяновский механический завод, пво, россия, ульяновск
Фото: Соцсети | Работники "Ульяновского механического завода" в одном из цехов

По информации разведчиков, "Ульяновский механический завод" прекратил работу из-за того, что большая часть комплектующих поставлялась из Германии, однако после вторжения ВС РФ любое сотрудничество было остановлено.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что работников военных заводов в РФ отправляют в неоплачиваемый отпуск, или на войну в Украину, а мощности производств остановлены. В пример украинская разведка приводит "Ульяновский механический завод", на котором производят средства противовоздушной обороны для сухопутных войск, а именно ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска".

Завод остановлен потому, что большая часть комплектующих поставлялась из Германии, но после вторжения ВС РФ любое сотрудничество было остановлено.

ульяновский механический завод, пво, россия, ульяновск
В одном из цехов "Ульяновского механического завода"
Фото: Соцсети

В ГУР МО считают, что обойтись без этих комплектующих, или производить их самостоятельно завод не может, поскольку в ходе техпроцесса не используется "практически ничего российского".

Известно, что руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны, например Казахстан, но пока безрезультатно. Такие схемы приводят к удорожанию комплектующих из-за необходимости платить странам-посредникам, а это не предусмотрено бюджетом, который не планируется увеличивать.

Но работникам предоставляют выбор: неоплачиваемый отпуск или же подписание контракта с ВС РФ для участия в войне в Украине.