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Военный Фокус Российско-украинская война

Десантники ВСУ разгромили бронегруппу войск РФ из Томска (фото)

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Разбитый российский танк, всу,
Фото: Генштаб ВСУ | Разбитый российский танк

Подразделения разбитой воинской части были регулярными участниками международных учениях, где занимали призовые места.

В районе интенсивных боестолкновений российской армии и ВСУ украинские десантники сокрушили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады ВС РФ из Томска. Об этом сообщается в публикации Генштаба ВСУ в Facebook. Подразделения упомянутой войсковой части нередко участвовали в международных учениях, где занимались призовые места.

Во время боя упомянутые военные российской армии погибли в своих боевых машинах, единицы из них удалось идентифицировать по документам.

Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат.
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат.
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат.
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат.
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат.
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат.
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,
Документы погибших российских солдат, российские солдаты документы,

В документах одного из россиян, младшего сержанта Саккузиева Кайрата, указана специальность — снайпер и наводчик — командир танка. Есть удостоверение об окончании интенсивных курсов по программе "Выживание", которую он проходил при Вольском военном институте материального обеспечения.

Личность еще одного погибшего офицера — лейтенанта Кочановского А.М. — удалось установить только по нарукавным знакам и погонам.

Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 19 апреля бойцам ВСУ удалось отразить наступление в Рубежном и Попасной. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай пояснил, что на Донбассе обострение уже началось и что ситуация тяжелая. "Орки пытались прорваться <…> все эти усилия успеха не принесли. Домой едут в пакетах", — объяснил Гайдай.