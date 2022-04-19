Десантники ВСУ разгромили бронегруппу войск РФ из Томска (фото)
Подразделения разбитой воинской части были регулярными участниками международных учениях, где занимали призовые места.
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В районе интенсивных боестолкновений российской армии и ВСУ украинские десантники сокрушили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады ВС РФ из Томска. Об этом сообщается в публикации Генштаба ВСУ в Facebook. Подразделения упомянутой войсковой части нередко участвовали в международных учениях, где занимались призовые места.
Во время боя упомянутые военные российской армии погибли в своих боевых машинах, единицы из них удалось идентифицировать по документам.
В документах одного из россиян, младшего сержанта Саккузиева Кайрата, указана специальность — снайпер и наводчик — командир танка. Есть удостоверение об окончании интенсивных курсов по программе "Выживание", которую он проходил при Вольском военном институте материального обеспечения.
Личность еще одного погибшего офицера — лейтенанта Кочановского А.М. — удалось установить только по нарукавным знакам и погонам.
Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 19 апреля бойцам ВСУ удалось отразить наступление в Рубежном и Попасной. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай пояснил, что на Донбассе обострение уже началось и что ситуация тяжелая. "Орки пытались прорваться <…> все эти усилия успеха не принесли. Домой едут в пакетах", — объяснил Гайдай.