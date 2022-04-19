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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Десантники ЗСУ розгромили бронегрупу військ РФ із Томська (фото)

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Розбитий російський танк, все,
Фото: Генштаб ЗСУ | Розбитий російський танк

Підрозділи розбитої військової частини були регулярними учасниками міжнародних навчань, де посідали призові місця.

У районі інтенсивних зіткнень російської армії та ЗСУ українські десантники розгромили бронегрупу одного з підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади ЗС РФ з Томська. Про це повідомляється в публікації Генштабу ЗСУ у Facebook. Підрозділи згаданої військової частини брали участь у міжнародних навчаннях, де посідали призові місця.

Під час бою згадані військові російської армії загинули у своїх бойових машинах, одиниці з них вдалося ідентифікувати за документами.

Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів
Документи загиблих російських воїнів

У документах одного з росіян, молодшого сержанта Саккузієва Кайрата, зазначено спеціальність — снайпер і навідник — командир танка. Є посвідчення про закінчення інтенсивних курсів за програмою "Виживання", яку він проходив при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення.

Особу ще одного загиблого офіцера — лейтенанта Кочановського А. М. — вдалося встановити лише за нарукавними знаками та погонами.

Раніше Фокус повідомляв, що в ніч на 19 квітня бійцям ЗСУ вдалося відбити наступ у Рубіжному та Попасній. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що на Донбасі загострення вже почалося і що ситуація тяжка. "Орки намагалися прорватися <...> всі ці зусилля успіху не принесли. Додому їдуть у пакетах", — пояснив Гайдай.