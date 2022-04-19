Десантники ЗСУ розгромили бронегрупу військ РФ із Томська (фото)

Підрозділи розбитої військової частини були регулярними учасниками міжнародних навчань, де посідали призові місця.

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У районі інтенсивних зіткнень російської армії та ЗСУ українські десантники розгромили бронегрупу одного з підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади ЗС РФ з Томська. Про це повідомляється в публікації Генштабу ЗСУ у Facebook. Підрозділи згаданої військової частини брали участь у міжнародних навчаннях, де посідали призові місця.

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Під час бою згадані військові російської армії загинули у своїх бойових машинах, одиниці з них вдалося ідентифікувати за документами.

[ + – ] Документи загиблих російських воїнів [ + – ] Документи загиблих російських воїнів [ + – ] Документи загиблих російських воїнів [ + – ] Документи загиблих російських воїнів [ + – ] Документи загиблих російських воїнів [ + – ] Документи загиблих російських воїнів

У документах одного з росіян, молодшого сержанта Саккузієва Кайрата, зазначено спеціальність — снайпер і навідник — командир танка. Є посвідчення про закінчення інтенсивних курсів за програмою "Виживання", яку він проходив при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення.

Особу ще одного загиблого офіцера — лейтенанта Кочановського А. М. — вдалося встановити лише за нарукавними знаками та погонами.

Раніше Фокус повідомляв, що в ніч на 19 квітня бійцям ЗСУ вдалося відбити наступ у Рубіжному та Попасній. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що на Донбасі загострення вже почалося і що ситуація тяжка. "Орки намагалися прорватися <...> всі ці зусилля успіху не принесли. Додому їдуть у пакетах", — пояснив Гайдай.