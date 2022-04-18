ЗС РФ розпочали наступальні дії на Сході України, — Генштаб ЗСУ

За даними відомства, окупанти свої зусилля направили на захоплення населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

ЗС РФ активізували наступальні та штурмові дії на окремих ділянках фронту Слобожанського та Донецького напрямів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 18 квітня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За даними військового командування, основною метою окупантів залишається встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. У Східній операційній зоні, як зазначають у відомстві, зафіксовано ознаки початку наступальної операції ворога.

У Генштабі попереджають, що ЗС РФ активізували штурмові дії на Слобожанському та Донецькому напрямах, а всі зусилля окупанти спрямовують на захоплення населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

"Противник активізував наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямах. Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових і артилерійських підрозділів.

На Ізюмському напрямку в бойових діях задіяні підрозділи 1-ої танкової бригади РФ, 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ої та 68-ої загальновійськової армії Східного військового округу. У Генштабі ЗСУ не виключають, що окупанти продовжать наступ у районі Ізюма-Слов'янська або Ізюма-Барвінкового.

На Південнобузькому напрямі ЗС РФ не залишають спроб взяти під повний контроль усю територію Херсонської області. У районі населеного пункту Олександрівка продовжуються бойові дії. На Слобожанському напрямку, за даними Генштабу, загарбники продовжують частково блокувати Харків і обстрілювати мирні квартали з тяжкого озброєння. У прикордонній із Україною Білгородській областю розвідка фіксує розгортання майданчика для гелікоптерів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах, як розповідають у Генштабі ЗСУ, істотних змін у діяльності ЗС РФ не відзначено.

[ + – ] ЗС РФ розпочали наступальні дії на Слобожанському та Донецькому напрямах

Нагадаємо, 18 квітня Міноборони України попереджало, що ЗС РФ завершує підготовку до масштабного наступу на Донбасі. За даними відомства, окупанти на тлі перегрупування своїх військ також у 1,5 раза збільшили активність авіації.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Харківській області. Як розповідали в Міноборони, українським військовослужбовцям вдалося деокупувати селища в районі Ізюма.