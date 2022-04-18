ВС РФ начали наступательные действия на востоке Украины, — Генштаб ВСУ

По данным ведомства, оккупанты свои усилия направили на захват населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная, Рубежное и Мариуполь.

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ВС РФ активизировали наступательные и штурмовые действия на отдельных участках фронта Слобожанского и Донецкого направлений. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 18 апреля.

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По данным военного командования, основной целью оккупантов остается установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. В Восточной операционной зоне, как отмечают в ведомстве, зафиксированы признаки начала наступательной операции врага.

В Генштабе предупреждают, что ВС РФ активизировали штурмовые действия на Слобожанском и Донецком направлениях, а все усилия оккупанты направляют на захват населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная, Рубежное и Мариуполь.

"Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений. Продолжаются бои за Мариуполь. Враг проводит штурмовые действия в районе морского порта", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Изюмском направлении в боевых действиях задействованы подразделения 1-й танковой бригады РФ, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа. В Генштабе ВСУ не исключают, что оккупанты продолжат наступление в районе Изюма-Славянска или Изюма-Барвенково.

На Южнобужском направлении ВС РФ не оставляют попыток взять под полный контроль всю территорию Херсонской области. В районе населенного пункта Александровка продолжаются боевые действия. На Слобожанском направлении, по данным Генштаба, захватчики продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать мирные кварталы из тяжелого вооружения. В приграничной с Украиной Белгородской областью разведка фиксирует развертывание площадки для вертолетов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях, как рассказывают в Генштабе ВСУ, существенных изменений в деятельности ВС РФ не отмечено.

[ + – ] ВС РФ начали наступательные действия на Слобожанском и Донецком направлениях

Напомним, 18 апреля Минобороны Украины предупреждало, что ВС РФ завершают подготовку к масштабному наступлению на Донбассе. По данным ведомства, оккупанты на фоне перегруппировки своих войск также в 1,5 раза увеличили активность авиации.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области. Как рассказывали в Минобороны, украинским военнослужащим удалось деоккупировать поселки в районе Изюма.