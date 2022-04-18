ВСУ освободили несколько населенных пунктов возле Изюма, – Минообороны (видео)

Спикер ведомства Александр Мотузняк рассказал, что наибольшее скопление ВС РФ остается в направлении города Изюма и его окрестностей. Предполагается, что с этих районов оккупанты будут пытаться вести наступление.

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Вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктов возле Изюма в Харьковской области. Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге 18 апреля.

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Конкретные названия освобожденных мест спикер не назвал, но подтвердил информацию, что в результате интенсивных боевых действий украинские военные освободили некоторые территории, занятые оккупантами.

"Да, я могу подтвердить, что в результате интенсивных боевых действий украинские военные освободили ряд населенных пунктов. Больше информации предоставить не могу, но отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности – это места наибольшего скопления российских подразделений", – сказал он.

По словам спикера Минобороны Украины, именно из этих районов российские военные будут пытаться наступать. Также во время брифинга Мотузяник отметил, что оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и пытаются уничтожить подразделения украинских военных, которые защищают город.

Как писал ранее Фокус, 17 апреля в сети появилась информация, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе. Нашим военным удалось освободить территорию на участке между Святогорском и Кременной и отбросить российские войска на несколько километров на северо-восток. Эксперты предполагали, что если ВСУ удастся перекрыть дорогу, то ВС РФ в районе Изюма будут окружены.

Также Фокус писал, что по информации Генштаба ВСУ, войска РФ планируют провести мобилизацию во временно оккупированном Изюме и на территории Херсонской области.