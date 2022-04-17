ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров, — "ИС"

По словам координатора группы Константина Машовца, контрнаступление украинской армии стало неожиданностью для военного командования ВС РФ.

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Бойцы Вооруженных сил Украины пошли в контрнаступление на Донбассе и смогли отбросить передовые подразделения ВС РФ на участке Кременная — Рубежное на несколько километров. Об этом в своем Facebook сообщил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

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По его словам, действия подразделений ВСУ позволили продвинуться в сторону реки Оскол и создать угрозу левому флангу Изюмской группировки ВС РФ. Машовец предположил, что контрнаступление украинской армии стало неожиданностью для военного командования России.

"ВСУ вследствие своих активных контратакующих действий тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения ООС сумели отбросить передовые подразделения протиника в районе Кременная — Рубежное на несколько километров на северо-восток", — продолжил координатор "ИС" в своей публикации.

[ + – ] ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров

Машовец также рассказал, что ВСУ проводят успешные операции в районе осажденного Харькова, постепенно освобождая захваченные оккупантами населенные пункты. 16 апреля, по данным обозревателя, украинская армия вышла к поселкам Байрак, Кутузовка, а в районе Малой Рогани смогла продвинуться в восточном направлении.

[ + – ] ВСУ вышли к поселкам Кутузовка и Байрак возле Харькова

"ВСУ в районе Харькова несомненно пытаются активно действовать в юго-восточном направлении от Индустриального района города с целью "усложнения жизни" Изюмско-Купянской группировке войск противника", — подчеркнул Машовец и добавил, что на этом участке фронта ВСУ продвинулись до поселка Малиновка, а группировка ВС РФ в районе Харькова не справляется с функцией оттягивания подразделений ВСУ на Харьковском направлении.

[ + – ] ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров [ + – ] ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров

В воскресенье, 17 апреля, пресс-служба Госпогранслужбы Украины также информировала об уничтожении ВС РФ на Харьковском направлении. По данным ведомства, подразделениям ВСУ удалось ликвидировать колонну оккупантов — 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники и личный состав морской пехоты России.

[ + – ] ВСУ уничтожили колонну ВС РФ на Харьковском направлении

Напомним, с первого дня полномасштабной войны ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских военнослужащих. Согласно обновленным данным от Генштаба, украинская армия также ликвидировала свыше 770 вражеских танков, а также сотни единиц авиации.

Также сообщалось, что жителей Лозовой призвали экстренно эвакуироваться из-за опасности ракетно-бомбовых ударов.