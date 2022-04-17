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20300 солдат и свыше 770 танков: Генштаб ВСУ обнародовал новую статистику потерь ВС РФ

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ВС РФ потери оккупанты военная техника ликвидация Генштаб ВСУ
ВСУ за все время войны ликвидировали 20300 солдат ВС РФ

По данным военного командования, подразделения ВСУ также успешно ликвидируют вражескую авиацию — с 24 февраля уничтожены 165 самолетов и 146 вертолетов.

С первого дня полномасштабного вторжения подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали около 20300 российских солдат и свыше 770 танков. Свежую статистику потерь ВС РФ в ходе войны опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Как отмечают в ведомстве, безвозвратные потери российской армии составляют около 20300 солдат.

С 24 февраля по 17 апреля подразделениям ВСУ также удалось ликвидировать:

  • 773 танка;
  • 2002 единиц боевых бронированных автомобилей;
  • 376 артиллерийских систем;
  • 127 реактивных систем залпового огня;
  • 1471 единицу автомобильной техники;
  • 76 цистерн с топливом;
  • 27 единиц спецтехники;
  • 66 средств ПВО;
  • 8 катеров/кораблей;
  • 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

Украинские военнослужащие, по данным Генштаба, также успешно ликвидируют вражескую авиацию. С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ были уничтожены:

  • 165 самолетов;
  • 146 вертолетов;
  • 148 беспилотников оперативно-тактического уровня.

В Генштабе добавили, что точная информация о потерях российской армии в данный момент уточняется.

ВС РФ потери оккупанты военная техника ликвидация Генштаб ВСУ
ВСУ за все время войны ликвидировали 20300 солдат ВС РФ

Следует отметить, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, в Сумской области после деоккупации обнаружили остатки химического оружия. Ампулы с зарином, который активно использовали в ходе войны в Сирии, были найдены в селе Белка. Местные власти предполагают, что ВС РФ планировали задействовать химическое оружие в Киеве или Полтаве.

Также сообщалось, что ВС РФ готовы к наступлению на Донбассе и ожидают прекращения дождей. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты уже сформировали боеспособную группировку войск для атаки в направлении городов и позиций ВСУ, однако из-за погодных условий военному командованию России пришлось перенести свои планы.