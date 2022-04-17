20300 солдат и свыше 770 танков: Генштаб ВСУ обнародовал новую статистику потерь ВС РФ

По данным военного командования, подразделения ВСУ также успешно ликвидируют вражескую авиацию — с 24 февраля уничтожены 165 самолетов и 146 вертолетов.

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С первого дня полномасштабного вторжения подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали около 20300 российских солдат и свыше 770 танков. Свежую статистику потерь ВС РФ в ходе войны опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Как отмечают в ведомстве, безвозвратные потери российской армии составляют около 20300 солдат.

С 24 февраля по 17 апреля подразделениям ВСУ также удалось ликвидировать:

773 танка;

2002 единиц боевых бронированных автомобилей;

376 артиллерийских систем;

127 реактивных систем залпового огня;

1471 единицу автомобильной техники;

76 цистерн с топливом;

27 единиц спецтехники;

66 средств ПВО;

8 катеров/кораблей;

4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

Украинские военнослужащие, по данным Генштаба, также успешно ликвидируют вражескую авиацию. С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ были уничтожены:

165 самолетов;

146 вертолетов;

148 беспилотников оперативно-тактического уровня.

В Генштабе добавили, что точная информация о потерях российской армии в данный момент уточняется.

[ + – ] ВСУ за все время войны ликвидировали 20300 солдат ВС РФ

Следует отметить, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, в Сумской области после деоккупации обнаружили остатки химического оружия. Ампулы с зарином, который активно использовали в ходе войны в Сирии, были найдены в селе Белка. Местные власти предполагают, что ВС РФ планировали задействовать химическое оружие в Киеве или Полтаве.

Также сообщалось, что ВС РФ готовы к наступлению на Донбассе и ожидают прекращения дождей. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты уже сформировали боеспособную группировку войск для атаки в направлении городов и позиций ВСУ, однако из-за погодных условий военному командованию России пришлось перенести свои планы.