20300 солдат и свыше 770 танков: Генштаб ВСУ обнародовал новую статистику потерь ВС РФ
По данным военного командования, подразделения ВСУ также успешно ликвидируют вражескую авиацию — с 24 февраля уничтожены 165 самолетов и 146 вертолетов.
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С первого дня полномасштабного вторжения подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали около 20300 российских солдат и свыше 770 танков. Свежую статистику потерь ВС РФ в ходе войны опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Как отмечают в ведомстве, безвозвратные потери российской армии составляют около 20300 солдат.
С 24 февраля по 17 апреля подразделениям ВСУ также удалось ликвидировать:
- 773 танка;
- 2002 единиц боевых бронированных автомобилей;
- 376 артиллерийских систем;
- 127 реактивных систем залпового огня;
- 1471 единицу автомобильной техники;
- 76 цистерн с топливом;
- 27 единиц спецтехники;
- 66 средств ПВО;
- 8 катеров/кораблей;
- 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.
Украинские военнослужащие, по данным Генштаба, также успешно ликвидируют вражескую авиацию. С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ были уничтожены:
- 165 самолетов;
- 146 вертолетов;
- 148 беспилотников оперативно-тактического уровня.
В Генштабе добавили, что точная информация о потерях российской армии в данный момент уточняется.
Следует отметить, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.
Напомним, в Сумской области после деоккупации обнаружили остатки химического оружия. Ампулы с зарином, который активно использовали в ходе войны в Сирии, были найдены в селе Белка. Местные власти предполагают, что ВС РФ планировали задействовать химическое оружие в Киеве или Полтаве.
Также сообщалось, что ВС РФ готовы к наступлению на Донбассе и ожидают прекращения дождей. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты уже сформировали боеспособную группировку войск для атаки в направлении городов и позиций ВСУ, однако из-за погодных условий военному командованию России пришлось перенести свои планы.