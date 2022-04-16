В Сумской области нашли остатки химического оружия, - мэр Тростянца

В освобожденном от оккупантов селе Белка нашли ампулы с зарином.

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В селе Белка Сумской области, где располагались российские войска, обнаружены остатки химического оружия. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил мэр Тростянца Юрий Бова. По его словам, в селе Белка обнаружили ампулы с зарином и другими веществами.

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"Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", — сказал Бова, отметив, что расследование по этому факту ведет Служба безопасности Украины.

Что такое зарин?

Зарин — смертельный яд, представляет собой жидкость без цвета и запаха, относится к группе нестойких боевых отравляющих веществ: летом его стойкость может составлять несколько часов, зимой — несколько суток.

Именно этот яд члены тоталитарной секты "Аум Синрике" использовали во время террористической атаки на токийское метро в 1995 году. Тогда отравилось более 6 тыс. человек.

Россия в 2017 году объявила о том, что полностью избавилась от запасов зарина, выполняя международные обязательства. Однако на Западе усомнились в этом, так как в Сирии продолжались химические атаки, организованные Башаром Асадом, союзником президента РФ Владимира Путина.

[ + – ] Во время атаки токийского метро в марте 1995 года отравления получили более 6 тыс. человек

Какие симптомы отравления зарином?

Объектом поражения зарина является нервная система организма. Первые признаки воздействия на человека — выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. После этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, ее рвет, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном итоге жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

Напомним, 11 апреля командование полка Азов заявило о том, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Вещество, по словам военных, сбросили с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Этот инцидент произошел вскоре после того, как представитель "народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин угрожал применением армией РФ химического оружия против украинских защитников Мариуполя.