На Сумщині знайшли залишки хімічної зброї, — мер Тростянця

У звільненому від окупантів селі Білка знайшли ампули із зарином.

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У селі Білка Сумської області, де розташовувалися російські війська, знайшли залишки хімічної зброї. Про це в ефірі "Українського радіо" заявив мер Тростянця Юрій Бова. За його словами, в селі Білка виявили ампули із зарином та іншими речовинами.

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"Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або по Полтаві, або по інших містах", — сказав Бова, зазначивши, що розслідування за цим фактом веде Служба безпеки України.

Що таке зарин?

Зарин — смертельна отрута, рідина без кольору і запаху, належить до групи нестійких бойових отруйних речовин: влітку його стійкість може становити кілька годин, взимку — кілька діб.

Саме цю отруту члени тоталітарної секти "Аум Сінрікьо" використали під час терористичної атаки на токійське метро у 1995 році. Тоді отруїлося понад 6 тис. людей.

Росія у 2017 році оголосила про те, що повністю позбавилася запасів зарину, виконуючи міжнародні зобов'язання. Однак на Заході засумнівалися в цьому, оскільки в Сирії тривали хімічні атаки, організовані Башаром аль-Асадом, союзником президента Володимира Путіна.

[ + – ] Під час атаки токійського метро у березні 1995 року отруєння отримало понад 6 тис. осіб

Які симптоми отруєння зарином?

Об'єктом ураження зарину є нервова система організму. Перші ознаки впливу на людину — виділення з носа, закладеність у грудях і звуження зіниць. Після цього в жертви ускладнюється дихання, з'являється нудота і посилене слиновиділення. Потім вона повністю втрачає контроль над функціями організму, її рве, відбувається мимовільне сечовипускання та дефекація. Цю фазу супроводжують конвульсії. Зрештою, жертва впадає в коматозний стан і задихається в нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця.

Нагадаємо, 11 квітня командування полку "Азов" заявило про те, що російські окупанти використали проти українських військових та цивільних у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Речовину, за словами військових, скинули з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігали дихальну недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Цей інцидент стався незабаром після того, як представник "народної міліції "ДНР" Едуард Басурін погрожував застосуванням армією РФ хімічної зброї проти українських захисників Маріуполя.