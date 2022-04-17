20 300 солдатів та понад 770 танків: Генштаб ЗСУ оприлюднив нову статистику втрат ЗС РФ

За даними військового командування, підрозділи ЗСУ також успішно знищують ворожу авіацію — з 24 лютого знищено 165 літаків та 146 вертольотів.

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З першого дня повномасштабного вторгнення підрозділи Збройних Сил України ліквідували близько 20 300 російських солдатів та понад 770 танків. Нову статистику втрат ЗС РФ під час війни опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Як зазначають у відомстві, безповоротні втрати російської армії становлять близько 20 300 солдатів.

З 24 лютого по 17 квітня підрозділам ЗСУ також вдалося ліквідувати:

773 танки;

2 002 одиниці бойових броньованих автомобілів;

376 артилерійських систем;

127 реактивних систем залпового вогню;

1 471 одиницю автомобільної техніки;

76 цистерн із паливом;

27 одиниць спецтехніки;

66 засобів ППО;

8 катерів/кораблів;

4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Українські військовослужбовці, за даними Генштабу, успішно знищують ворожу авіацію. З першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ знищено:

165 літаків;

146 вертольотів;

148 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі додали, що точну інформацію про втрати російської армії наразі уточнюють.

[ + – ] ЗСУ за весь час війни ліквідували 20 300 солдат ЗС РФ

Слід зазначити, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Виходячи з досвіду Другої карабаської війни, сторони можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, в Сумській області після деокупації виявили залишки хімічної зброї. Ампули із зарином, який активно використовували під час війни в Сирії, знайшли в селі Білка. Місцева влада припускає, що ЗС РФ планували використати хімічну зброю в Києві чи Полтаві.

Також повідомляли, що ЗС РФ готові до наступу на Донбасі й очікують на припинення дощів. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти вже сформували боєздатне угруповання військ для атаки в напрямку міст та позицій ЗСУ, проте через погодні умови військовому командуванню Росії довелося перенести свої плани.