Жителей Лозовой призвали срочно эвакуироваться (видео)

Мэр Лозовой Сергей Зеленский подчеркнул, что город нужно покинуть из-за опасности ракетно-бомбовых ударов. Наземной угрозы нет.

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Мэр Лозовой Сергей Зеленский обратился к жителям города с призывом эвакуироваться из города. В видеообращении, мэр подчеркнул, что наземной угрозы городу нет, а эвакуироваться необходимо из-за опасности ракетно-бомбовых ударов по городу.

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Мэр ответил, автобусы для эвакуации будут ждать горожан в 17:30 на площади в центре города (напротив лицея №10), а также возле сквера Афганцев. Также по словам мэра, в 17:30 отправится эвакуационный поезд Лозовая-Хмельницкий.

Вскоре Сергей Зеленский объявил отбой опасности ракетного обстрела, однако эвакуацию не отменил.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что в Лозовой украинскими военными готовится провокация с ударом ракетой "Точка У" по скоплению людей на вокзале. С украинской стороны эту информацию называли анонсом ракетного удара российскими силами по вокзалу.

Напомним, 8 апреля произошел ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где ждали эвакуации тысячи мирных украинцев. В российских Telegram-каналах поздним вечером 7 апреля появилась информация для жителей Краматорска, Славянска и соседних населенных пунктов с рекомендацией не эвакуироваться на железнодорожном транспорте.

В Минобороны РФ традиционно заявили, что информация о том, что РФ совершила ракетную атаку по вокзалу в Краматорске — "провокация" и "абсолютно не соответствует действительности". В ведомстве добавили, что их военные не применяют ракеты "Точка У".

Однако украинские телеграм-каналы напомнили, что подобное вооружение неоднократно замечали у ВС РФ на территории Беларуси и РФ. Например, в феврале 2022 года во время совместных учений РФ и РБ "Союзная решимость-2022" на территории Беларуси осуществлялись пуски ракет комплексами "Точка У".